Сбербанк предоставит властям Белгородской области кредит на 5 млрд

ПАО «Сбербанк России» стало победителем аукциона на право открыть министерству финансов и бюджетной политики Белгородской области кредитную линию с лимитом 5 млрд руб. Срок ее действия — 731 день. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В ходе торгов Сбербанк снизил начальную цену контракта с 1,9 млрд до 1,794 млрд руб. Две другие компании, чьи названия не раскрываются, предлагали предоставить кредит за 1,797 млрд и 1,807 млрд руб.

Процентная ставка — плавающая. Полученные средства направят на покрытие дефицита бюджета и погашение имеющихся долговых обязательств.

В конце февраля «Ъ-Черноземье» сообщал, что ВТБ откроет белгородскому Губкину кредитную линию на 286 млн руб.

Кабира Гасанова