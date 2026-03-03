Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Правительство России направит 170 млн рублей организациям ЖКХ Курской области

Правительство РФ выделит 170 млн руб. на компенсацию затрат, которые понесли ресурсоснабжающие организации в приграничных районах Курской области. Как сообщил губернатор Александр Хинштейн, соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Выделенные средства направят на возмещение убытков, возникших с июня по декабрь 2025 года. Финансирование получат не менее 23 предприятий. По словам господина Хинштейна, средства позволят им гарантировать стабильные поставки ресурсов как населению, так и промышленным потребителям.

В прошлом году организации ЖКХ Курской области получили 150 млн руб. от правительства РФ.

Кабира Гасанова