Правительство России направит 170 млн рублей организациям ЖКХ Курской области

Правительство РФ выделит 170 млн руб. на компенсацию затрат, которые понесли ресурсоснабжающие организации в приграничных районах Курской области. Как сообщил губернатор Александр Хинштейн, соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Выделенные средства направят на возмещение убытков, возникших с июня по декабрь 2025 года. Финансирование получат не менее 23 предприятий. По словам господина Хинштейна, средства позволят им гарантировать стабильные поставки ресурсов как населению, так и промышленным потребителям.

В прошлом году организации ЖКХ Курской области получили 150 млн руб. от правительства РФ.

Кабира Гасанова