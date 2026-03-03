Крупный подрядчик «Тамбовводтранс» уходит с рынка и распродает активы

В Тамбове реализуется действующий инженерно-строительный холдинг полного цикла — ОАО «Тамбовводтранс. Его стоимость оценена в 450 млн руб., следует из данных открытой торговой площадки.

Площадка «Тамбовводтранс»

Фото: Сайт объявлений "Авито"

Как сообщил «Ъ-Черноземье» представитель продавца, владелец бизнеса планирует перейти в «более спокойный сектор» и сосредоточиться на другом инвестиционном проекте. Юрлицо раскрывать он не захотел, лишь уточнив, что площадка находится в облцентре. Как выяснил «Ъ-Черноземье», речь идет о компании ОАО «Тамбовводтранс».

Компания специализируется на проектировании и строительстве объектов энергоснабжения и водоснабжения. Речь идет о создании линий электропередачи и подстанций, а также скважин, станций и водозаборных узлов.

В состав имущества входит земельный участок площадью 15,1 тыс. кв. м, находящийся в собственности. На нем расположены двухэтажный офис площадью 1 169 кв. м, проходная, здание для обслуживающего персонала, теплые склады и гаражные боксы с 70 единицами техники, включая самосвалы, длинномеры, манипуляторы, автовышки, бурильно-крановые машины, экскаваторы и экскаваторы-погрузчики, краны и другую технику. По данным продавца, техника обслужена и находится в рабочем состоянии.

Для выполнения работ на удаленных объектах предусмотрена автономная инфраструктура. В наличии имеются 14 жилых вагонов-бытовок. В описании указывается, что окупаемость оценивается в 2–3 года. Объем выполненных работ в 2025 году, по данным продавца, превысил 2 млрд руб., что подтверждается в открытых базах данных.

По данным Rusprofile.ru, ОАО «Тамбовводтранс» было зарегистрировано в 2001 году для производства земляных работ. Уставный капитал — 525,6 тыс. руб. Гендиректором с 2021 года выступает Игорь Галкин. Актуальные данные об учредителях не опубликованы, с 2014 по 2021 год общество контролировало министерство имущественных отношений и государственного заказа Тамбовской области. В 2024 году выручка составила 106,3 млн руб., что на 17% выше уровня 2023 года, чистая прибыль — 5,2 млн руб. (+3%). За все время компания получила 198 госконтрактов на общую сумму 2,3 млрд руб. Крупнейшими заказчиками являются ПАО «Россети Центр» (1,6 млрд руб.), ПАО «Россети» (789 млн руб.) и АО «Тамбовская сетевая компания» (727,7 млн руб.).

В 2023 году ОЭЗ «Липецк» выбрала «Тамбовводтранс» подрядчиком для строительства инфраструктуры на площадке в Грязинском районе.

Ранее «Ъ-Черноземье» сообщал, что торги по продаже имущества тамбовского оборонного завода «Ревтруд» (входит в концерн Созвездие, подконтрольный Ростех и управляемый ГК «Динамика») были признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок. Стартовая цена актива составляла 565,1 млн руб. В ходе последних торгов она снизилась до 306 млн руб., заявки принимаются до конца сегодняшнего дня.

Анна Швечикова