Иран назвал свой ответ Израилю и США «Правдивым обещанием 4»

Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил о начале операции «Правдивое обещание 4» в ответ на удары Израиля и США. Об этом сообщило агентство IRNA.

По данным IRNA, ракеты и беспилотники КСИР поразили штаб-квартиру флота Военно-морских сил США в Бахрейне. Под удары иранской стороны попали американские базы и разведывательные центры в Катаре и ОАЭ.

Сегодня премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о начале операции «Рычащий лев» против Ирана. С американской стороны операция называется «Эпическая ярость». По данным СМИ, воздушные удары были нанесены по семи городам Ирана, в том числе по Тегерану и Исфахану, где расположен ядерный объект. Также появились данные об ударе по Буширу.

Президент США Дональд Трамп призвал иранских военнослужащих сложить оружие, взамен пообещав «иммунитет». В противном случае их ждет «верная смерть».