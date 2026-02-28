Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Иран назвал свой ответ Израилю и США «Правдивым обещанием 4»

Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил о начале операции «Правдивое обещание 4» в ответ на удары Израиля и США. Об этом сообщило агентство IRNA.

По данным IRNA, ракеты и беспилотники КСИР поразили штаб-квартиру флота Военно-морских сил США в Бахрейне. Под удары иранской стороны попали американские базы и разведывательные центры в Катаре и ОАЭ.

Сегодня премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о начале операции «Рычащий лев» против Ирана. С американской стороны операция называется «Эпическая ярость». По данным СМИ, воздушные удары были нанесены по семи городам Ирана, в том числе по Тегерану и Исфахану, где расположен ядерный объект. Также появились данные об ударе по Буширу.

Президент США Дональд Трамп призвал иранских военнослужащих сложить оружие, взамен пообещав «иммунитет». В противном случае их ждет «верная смерть».

Операция Израиля и США в Иране. Фото

Дым над столицей Ирана

Дым над столицей Ирана

Фото: Fatemeh Bahrami / Anadolu / Getty Images

Жители израильского города Хайфа прячутся в убежище после сигнала ракетной опасности

Жители израильского города Хайфа прячутся в убежище после сигнала ракетной опасности

Фото: Leo Correa / AP

Очередь на заправке в Тегеране

Очередь на заправке в Тегеране

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Последствия авиаудара по Тегерану

Последствия авиаудара по Тегерану

Фото: Socia Media / Reuters

Жители Тегерана на пути в убежище

Жители Тегерана на пути в убежище

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Закрытый проход на пляж в Хайфе

Закрытый проход на пляж в Хайфе

Фото: Leo Correa / AP

Подземное убежище в Хайфе

Подземное убежище в Хайфе

Фото: Reuters / Rami Shlush

Последствия ударов по Тегерану

Последствия ударов по Тегерану

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Опустевший пляж в Тель-Авиве

Опустевший пляж в Тель-Авиве

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

Больница в Тель-Авиве, временно используемая в качестве убежища

Больница в Тель-Авиве, временно используемая в качестве убежища

Фото: Gideon Markovitz / Anadolu / Getty Images

Отраженный удар Ирана по израильской Хайфе

Отраженный удар Ирана по израильской Хайфе

Фото: Leo Correa / AP

Жители столицы Катара наблюдают за работой ПВО

Жители столицы Катара наблюдают за работой ПВО

Фото: Mohmmed Salem / Reuters

Взрыв в столице Бахрейна

Взрыв в столице Бахрейна

Фото: Stringer / Reuters

Жители дома, в который попал снаряд. Хайф, Израиль

Жители дома, в который попал снаряд. Хайф, Израиль

Фото: Leo Correa / AP

