Российские авиакомпании приостановили рейсы в Иран и Израиль

Авиакомпании России приостановили рейсы в Иран и Израиль. Об этом сообщила пресс-служба Минтранса РФ.

«В связи с закрытием воздушного пространства Ирана и Израиля российские авиакомпании во взаимодействии с Минтрансом России и Росавиацией заранее проработали обходные маршруты полета для безопасного выполнения рейсов в страны Персидского залива. В связи с увеличением расстояния вырастет полетное время»,— сообщили в ведомстве. При необходимости рейсы будут объединять и выполнять на широкофюзеляжных самолетах. Об изменениях в расписании будут уведомлять перевозчики.

В текущем расписании рейсы между Россией и Израилем выполняют авиакомпании Red Wings и «Азимут». Red Wings скорректирует расписание рейсов в Израиль. Изменения будут действовать «до восстановления полной безопасности полетов воздушных судов», сообщили в компании.

«Аэрофлот» выполняет полеты в Иран раз в неделю по четвергам — следующий был запланирован на 5 марта. Пресс-служба компании указала, что решение о выполнении этого рейса будет зависеть от сроков закрытия воздушного пространства Ирана. Скорректированы рейсы в направлении и из Дубая, Абу-Даби, Дохи и Мале. Они будут проходить в обход Ирана. «Увеличение полетного времени повлечет перенос вылета обратных рейсов в среднем на 1-2 часа», — сообщили в «Аэрофлоте». Часть рейсов между Москвой/Санкт-Петербургом и Дубаем вынужденно отменены.

Сегодня утром Израиль нанес удар по Ирану. Вскоре США объявили о начале военной операции в Иране. По словам американского президента Дональда Трампа, цель военных действий — свергнуть действующий режим. Иранские СМИ сообщали об ударах как минимум по семи городам — Тегерану, Лурестану, Куму, Кереджу, Керманшаху, Тебризу и Исфахану. Израильская армия атаковала резиденцию президента Ирана в Тегеране. В ответ Иран запустил ракеты по Израилю. Иран и Израиль закрыли воздушное пространство утром.