Израиль нанес «превентивный удар» по Ирану, заявил израильский министр обороны Исраэль Кац. Он объявил «немедленное чрезвычайное положение на всей территории страны».

Фото: WANA / Reuters

Фото: WANA / Reuters

По всей территории Израиля звучат сирены, передает The Times of Israel. Командование Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) предупреждает мирных жителей о необходимости держаться ближе к бомбоубежищам «в связи с ситуацией с безопасностью». Граждан также призывают стараться избегать поездок. В ЦАХАЛ заявили, что «превентивная тревога» призвана подготовить население к возможным ответным обстрелам со стороны Ирана.

Агентство Tabnak сообщило, что в центре Тегерана прогремели три взрыва. В некоторых районах города стоит густой дым. По предварительной информации, несколько ракет ударили по проспекту Данешгах и в районе Джомхури.

Накануне госсекретарь США Марко Рубио призвал американцев отказаться от поездок в Иран и рекомендовал покинуть страну гражданам, которые там находятся. По информации The New York Times, посол США в Иерусалиме призвал сотрудников покинуть Израиль.