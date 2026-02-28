Трамп обратился к жителям Ирана: «Близится час вашей свободы»

Президент США Дональд Трамп объявил о начале американской военной операции в Иране совместно с Израилем. В своем заявлении он призвал иранцев свергнуть действующий режим.

«Возможно, это единственный шанс на многие поколения вперед, — сказал президент США. — Час вашей свободы близится».

Иранским военнослужащими он предложил сдаться и получить «иммунитет», либо выбрать «верную смерть».

По словам американских официальных лиц, Вооруженные силы США наносят удары по иранской территории с моря и с воздуха. Взрывы прозвучали, как минимум, в семи городах, включая Исфахан, где расположен ядерный объект.