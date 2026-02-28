Трамп объявил о начале военной операции США в Иране

Президент США Дональд Трамп официально подтвердил участие американских войск в военной операции Израиля против Ирана. Об участии Вашингтона в подготовке операции ранее заявило израильское Минобороны.

США начали «крупномасштабную военную операцию» против Ирана, сказал Дональд Трамп. По его словам, американская армия уничтожит иранский флот и ракетную промышленность. Цель — «устранение непосредственных угроз» со стороны Тегерана, добавил он.

Согласно заявлению американских официальных лиц, США наносят удары по Ирану с моря и с воздуха. Иранские СМИ сообщили об ударах, как минимум, по семи городам, включая Тегеран и Исфахан.