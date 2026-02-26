Главные новости за 26 февраля. Кавказ

Более 230 млн руб. перечислили самозанятые в бюджет Северной Осетии в 2025 году.

Верховный Суд Кабардино-Балкарии вынес приговор 62-летнего местного жителя Хизира Акбулатова, которого обвиняли по ст. 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии). Суд приговорил Акбулатова к восьми годам колонии строгого режима с ограничением свободы на один год и штрафу в 100 тыс. руб.

Верховный суд России отказал в пересмотре приговора Аслану Гагиеву (Джако), осужденному за создание организованного преступного сообщества.

Дагестанский государственный медицинский университет Минздрава России захватил первое место в рейтинге вузов Северо-Кавказского федерального округа за 2026 год, который агентство RAEX опубликовало накануне.

В Дагестане общая сумма задолженности перед работниками на сегодняшний день составляет 7,1 млн руб. Задолженность сформировалась перед 113 гражданами. Среди основных причин выявляют нехватку оборотных средств у предприятий, неплатежи контрагентов, а также процедуры банкротства, введенные в отношении некоторых предприятий.