Дагестанский медуниверситет возглавил рейтинг вузов СКФО

Дагестанский государственный медицинский университет Минздрава России захватил первое место в рейтинге вузов Северо-Кавказского федерального округа за 2026 год, который агентство RAEX опубликовало накануне.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Этот вуз обошел ставропольский медицинский университет, лидировавший два предыдущих года, и набрал наивысший итоговый балл по сумме трех факторов: «Образование» (вес 45%), «Наука» (25%) и «Общество» (30%). В локальный список вошли 31 вуз из семи регионов СКФО, а общий национальный рейтинг охватывает 290 университетов из 78 субъектов РФ.

Дагестан представляют 11 вузов: Дагестанский государственный университет занял четвертое место, аграрный университет имени М.М. Джамбулатова — 11-е, педагогический имени Р. Гамзатова — 14-е. Научно-клинический центр имени Башларова финишировал 20-м, технический университет — 21-м, университет народного хозяйства — 22-м, медстоматологический институт — 24-м, социально-педагогический институт — 25-м, институт мировой экономики — 26-м, гуманитарный институт — 28-м, институт финансов и права закрыл список 31-м.

Ставропольский край делегировал шесть университетов: Ставропольский медуниверситет удержал второе место, Пятигорский государственный университет — пятое, педагогический институт — восьмое, Ессентукский институт управления, бизнеса и права — девятое, Северо-Кавказский социальный институт — 15-е, Невинномысский медицинский институт — 18-е. Северная Осетия-Алания имеет пять вузов: университет имени К.Л. Хетагурова поднялся на третье место (с шестого в 2025-м), медакадемия — шестое, Горский аграрный университет — 12-е, горно-металлургический институт — 13-е, Владикавказский институт управления — 27-е.

Кабардино-Балкария выдвинула два вуза: аграрный имени В.М. Кокова занял 17-е место, Научно-исследовательский мединститут «Астра-Сфера» — 29-е. Карачаево-Черкесия получила 10-е и 19-е места для Северо-Кавказской академии и университета имени У.Д. Алиева. Ингушский государственный университет расположился на 16-й позиции, Институт экономики и правоведения — на 30-й; Грозненский нефтяной технический университет имени М.Д. Миллионщикова занял седьмое место, педагогический университет Чечни — 23-е. Чеченский государственный университет имени А.А. Кадырова исключили из рейтинга, так как он вошел в московский международный рейтинг «Три миссии университета».

Гендиректор RAEX Дмитрий Гришанков подчеркнул рост конкуренции: вузы наращивают научную базу, привлекают абитуриентов и развивают цифровую открытость. Инженерно-технические университеты улучшили позиции в 75% случаев за счет роста финансирования НИОКР и качества публикаций; аграрные вузы продвинулись на 64% благодаря диссертациям и аудитории в соцсетях. Медицинские и педагогические заведения, напротив, потеряли очки из-за падения качества приема и кадрового обеспечения.

В 2025 году Ставропольский медуниверситет лидировал с 29 вузами в списке СКФО, Дагестанский ГМУ шел вторым, а Хетагуровский университет — третьим. Перестановки в 2026-м подтверждают тренд: медвузы на вершине уже второй год, но Дагестан на этот раз прорвался вперед.

Станислав Маслаков