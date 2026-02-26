В Северной Осетии самозанятые перечислили в бюджет более 230 млн рублей

Более 230 млн руб. перечислили самозанятые в бюджет Северной Осетии в 2025 году. Об этом сообщает в своем Telegram-канале глава республики Сергей Меняйло.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В 2021 году объем поступлений составлял 14 млн руб., в 2022 — 40,3 млн, в 2023 — 80,6 млн, а в 2024 году бюджет республики получил 137 млн руб.

Как отмечает глава республики, в Северной Осетии зарегистрировано более 67 тыс. самозанятых. За счет специального налогового режима физические лица и индивидуальные предприниматели платят налог по льготной ставке — 4 или 6% соответственно.

Наталья Белоштейн