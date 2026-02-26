В КБР вынесли приговор о признании Хизира Акбулатова «вором в законе»

Верховный Суд Кабардино-Балкарии вынес приговор 62-летнего местного жителя Хизира Акбулатова, которого обвиняли по ст. 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Установлено, что подсудимый в 1993 году был признан «вором в законе», согласно негласной процедуре, принятой в криминальной среде. Следствие настаивало, что Акбулатов управлял преступными группировками на территории Кабардино-Балкарской и Карачаево-Черкесской республик. Именно он принимал решения и давал указания, а также разрешал споры и конфликты лично и с помощью криминальных посредников. Кроме того, фигурант, по данным правоохранителей, обладал непререкаемым авторитетом в преступном мире, пропагандировал «воровские идеи» и сплачивал лиц криминальной направленности.

Суд приговорил Акбулатова к восьми годам колонии строгого режима с ограничением свободы на один год и штрафу в 100 тыс. руб.

Константин Соловьев