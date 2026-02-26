В Дагестане задолженность перед работниками оценили в 7,1 млн рублей

В Дагестане общая сумма задолженности перед работниками на сегодняшний день составляет 7,1 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным властей, задолженность сформировалась перед 113 гражданами. Среди основных причин выявляют нехватку оборотных средств у предприятий, неплатежи контрагентов, а также процедуры банкротства, введенные в отношении некоторых предприятий.

В частности, долг предприятия «Спецавтохозяйство» в Кизляре возник из-за задержек выплат со стороны региональных операторов. В октябре прошлого года суд постановил взыскать 1,3 млн руб. Однако благодаря к февралю задолженность снизилась на 401 тыс. руб., остаток составляет 292 тыс. руб.

Муниципальное унитарное предприятие «Садовник» в Махачкале также столкнулось с судебными тяжбами. Несмотря на то, что администрация выделила 709,6 тыс. руб. на погашение долга, выплаты пока невозможны из-за отсутствия внешнего управляющего и электронной подписи.

Кроме того, дагестанское предприятие «Гергинский» находится в стадии банкротства с декабря 2023 года. Долг перед 18 работниками включен во вторую очередь реестра. Отмечается, что частичному погашению задолженности поможет сдача имущества в аренду. Комитет по виноградарству рассматривает заявление о полном погашении долга, что может привести к прекращению процедуры банкротства.

ООО «Экологи-Ка» из Дербента находится в стадии банкротства с июля 2022 года. Сейчас администрация города проводит идентификацию работников для выплаты долга за счет внебюджетных средств.

Кроме того, власти республики рассмотрели и утвердили доработанный проект плана на 2026 год по снижению уровня теневой занятости. Документ был скорректирован с учетом предложений муниципалитетов по количественным целевым показателям. В Дагестане намерены легализовать 50 тыс. человек, осуществляющих свою трудовую деятельность неформально, что в 1,7 раза выше плана прошлого года.

Константин Соловьев