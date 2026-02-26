Декларации выпали из системы

Несмотря на ужесточение контроля ввоза товаров в РФ, часть документов о соответствии импортных товаров обязательным требованиям оформляется неаккредитованными лабораториями. В Росаккредитации подчеркивают, что система, куда подгружаются документы о соответствии товаров требованиям к качеству, проверяет их в автоматизированном режиме, но поясняют, что она постоянно дорабатывается и обновляется. Тем временем само ужесточение правил ввоза в РФ товаров из Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вызывает растущие претензии союзников к соблюдению Москвой принципов общесоюзного рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пока системы контроля качества импорта позволяют выпустить в оборот товарные партии с недостоверными документами, но поле таких возможностей сужается

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Пока системы контроля качества импорта позволяют выпустить в оборот товарные партии с недостоверными документами, но поле таких возможностей сужается

Заметная часть ввозимых в РФ товаров, несмотря на объявленную властями борьбу с нелегальным импортом (см. “Ъ” от 16 и 17 февраля), обращается на внутреннем рынке с документами о соответствии требованиям качества, оформленными с нарушениями, следует из предоставленных “Ъ” Национальным автомобильным союзом (НАС) данных ФГИС Росаккредитации. Напомним, такие документы (декларации и сертификаты соответствия) подтверждают, что товар безопасен для конечного потребителя и допущен к продаже (см. “Ъ” от 20 ноября 2025 года). При этом почти половина, или 150 тыс., зарегистрированных в системе с октября 2025 года по январь 2026 года деклараций соответствия выданы не аккредитованными службой лабораториями либо лабораториями самих изготовителей, хотя для оформления таких документов аккредитация им необходима. В Ассоциации по техническому регулированию долю продукции, которая не соответствует установленным требованиям, оценивают как минимум в 30% от всего объема товаров на рынке, но отмечают активизацию работы Росаккредитации по отзыву деклараций с нарушениями.

По словам президента НАС Антона Шапарина, в частности, подобная ситуация наблюдается в отрасли автотоваров — в случае с декларированием моторных масел и охлаждающих жидкостей, которое происходит по схеме 3Д (применяется для товаров, требующих подтверждения качества, но не подлежащих обязательной сертификации). «После регистрации документы (о соответствии требованиям к качеству.— “Ъ”) прикладываются в том числе к карточкам товаров на маркетплейсах, которые получают плашку "оригинальный товар". При этом никаких проверок на оригинальность не производится»,— поясняет господин Шапарин.

Президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонина Цицулина подтверждает: псевдосертификация является системной проблемой, актуальна она и для продукции, предназначенной для детей. «Данный вопрос обсуждался на Госкомиссии по борьбе с незаконным оборотом промышленной продукции. Мы надеемся, что будут усилены меры контроля трансграничной торговли и серого импорта»,— подчеркивает она.

Поясним, декларацию оформить проще — как правило, это происходит с опорой на документы, предоставляемые самим импортером. «Оформление декларации стоит 2 тыс. руб., еще 1,5 тыс. руб. стоит регистрация декларации во ФГИС Росаккредитации. В большинстве случаев в роли доказательных материалов о качестве выступают документы, которые предоставил сам декларант — любое ООО или ИП»,— говорит господин Шапарин.

В Росаккредитации “Ъ” сообщили, что отсев сертификатов и деклараций с нарушениями происходит в процессе их автоматической проверки, так что документы, содержащие недостоверные данные, попросту не регистрируются во ФГИС Росаккредитации.

При этом, подчеркнули там, есть возможность подать жалобу на недостоверные документы — и «это прямой триггер для немедленного реагирования». При этом функционал информсистемы постоянно дорабатывается. Так, с недавнего времени стала невозможной повторная регистрация декларации или сертификата, основанных на одном и том же протоколе испытаний. Такое обновление нацелено на борьбу с использованием недобросовестными участниками рынка «чужих» протоколов испытаний для регистрации собственных деклараций — по этому поводу ранее в Росаккредитацию поступало «большое количество обращений».

Отметим, что на ходу дорабатывается и система подтверждения ожидания товаров, оператором которой выступает Федеральная налоговая служба. Ее разработка велась в сжатые сроки, и учесть все детали на первом этапе было невозможно (см. “Ъ” от 20 февраля). Спешка, отметим, связана с резкой сменой отношения государства к импорту. Если в 2022 году на фоне санкций и разрыва довоенных цепочек поставок режимы контроля ввоза были намеренно смягчены и разрешен параллельный импорт, то в 2025 году государство начало кампанию по обелению ввоза для защиты рынка и наполнения бюджета, и это ужесточение только разворачивается.

Тем временем другие страны Евразийского экономического союза уже выражают озабоченность проводимой российской стороной политикой, противоречащей, по их мнению, принципам общесоюзного рынка. По данным “Ъ”, в Евразийскую экономическую комиссию уже направлены обращения Госкомстандарта Белоруссии, Министерства экономики и коммерции Киргизии и Министерства торговли и интеграции Казахстана о барьерах, возникающих в ЕАЭС на фоне расширения полномочий Росаккредитации. Эти протесты как раз связаны с тем, что с осени 2025 года служба вправе приостанавливать в РФ действие сертификатов и деклараций соответствия, оформленных с нарушениями в других странах ЕАЭС (см. “Ъ” от 20 ноября 2025 года). Первые такие документы были отозваны уже в декабре (см. “Ъ” от 24 декабря 2025 года), а в феврале 2026 года Росаккредитация на 12 месяцев приостановила на территории РФ действие всех документов, выданных тремя органами по сертификации, зарегистрированными в Киргизии.

Полина Попова, Олег Сапожков