Ставки на СПОТ

Власти готовят импортеров и перевозчиков к запуску системы подтверждения ожидания товаров. Она предполагает предварительное информирование налоговиков о ввозимых из стран ЕАЭС грузах и уплату НДС и акцизов авансом, еще до пересечения границы. Цели — борьба с серым импортом (в том числе из третьих стран) и уход от схем, когда товары после ввоза «растворяются» внутри РФ без полной уплаты налогов. Система в рамках плана по обелению экономики готовится в срочном порядке — несмотря на запланированный уже на 1 апреля ее тестовый ввод, необходимые для запуска законопроекты еще проходят согласование внутри правительства.

Внедрение нового вида контроля импорта из стран ЕАЭС — системы подтверждения ожидания товаров (СПОТ) — обсуждалось 18 февраля на заседании совета Торгово-промышленной палаты РФ по таможенной политике. На мероприятии встретились представители бизнеса и ФНС — службы, на которую возложены полномочия оператора системы.

Поясним, СПОТ разработана как механизм отслеживания товаров, ввозимых из стран союза в рамках кампании по «обелению» внутреннего рынка (см. “Ъ” от 31 октября 2025 года).

Как объяснил на встрече в ТПП заместитель руководителя ФНС Александр Егоричев, причиной разработки механизма стало появившееся в 2022 году расхождение объемов импорта и ввезенных товаров, фактически продающихся в магазинах страны.

Это подсказало властям, что часть ввозимой в РФ продукции не декларируется должным образом и ввозится без уплаты таможенных платежей. При этом, как выяснилось, Казахстан уже запустил схожий механизм предварительного информирования о поставках, а Киргизия пошла еще дальше и ввела авансовый платеж, обязательный для ввоза товаров.

Российская СПОТ будет действовать схожим образом: импортер не менее чем за два дня до пересечения грузом российской границы обязан направить ФНС документ о предстоящей поставке товаров, содержащий информацию о продавце, товарах и т. д. После этого следует внести обеспечительный платеж, равный сумме НДС и акциза за товар (сейчас этого не требуется, налоги уплачиваются уже внутри страны). В ответ ФНС, проверив данные и факт уплаты, пришлет QR-код на право ввоза груза, который импортер передаст перевозчику. На границе автотранспорт с грузом проверят мобильные группы таможенной службы, при отсутствии QR-кода ввоз будет запрещен.

С 1 апреля СПОТ заработает в тестовом режиме (без обеспечительных платежей), с ними — с 1 июля 2026 года.

Система не будет применяться в отношении нефти и нефтепродуктов; товаров, ввозимых физлицами для личных нужд; сведений об операциях, составляющих гостайну; грузов в адрес диппредставительств; а также иных товаров, перечень которых позже утвердит правительство. Применять СПОТ, но не вносить обеспечение будет разрешено крупнейшим налогоплательщикам, участникам налогового мониторинга и уполномоченным экономическим операторам, резидентам экономических зон на участках таможенной границы ЕАЭС, а также в случае, когда товар перемещается между государствами союза транзитом.

Как признал на встрече Александр Егоричев, процедура транзита в рамках СПОТ может стать «большой организационно-правовой дыркой», однако власти планируют расширить применение навигационных пломб, так что отдельного «спецучета» для отслеживания перевозимых под такой процедурой грузов не потребуется. В связи с этим, по его словам, обсуждается возможность того, что с грузов, транспортируемых под пломбами, также не будет взиматься обеспечительный платеж. Напомним, с 11 февраля в ЕАЭС навигационные пломбы стали обязательными для отслеживания перевозок в отношении санкционных, части подакцизных и некоторых налогоемких товаров (см. “Ъ” от 11 февраля).

Участников околотаможенного рынка интересовало, ограничатся ли таможенные инспекторы только проверкой наличия QR-кода или смогут применять и другие виды таможенного контроля. Вопрос остался открытым — представители ФТС на заседании не пришли, сославшись на преждевременность обсуждения в условиях, когда закон о СПОТ еще не принят.

Поясним, пока «на бумаге» есть только концепция создания национальной системы подтверждения ожидания поставки товаров и «дорожная карта» по ее реализации, они утверждены распоряжением правительства от 10 ноября 2025 года. Два необходимых законопроекта — о СПОТ и о правке Налогового кодекса — еще не приняты. По словам Александра Егоричева, проекты находятся в правительстве и в «ближайшее время» их планируется вынести на рассмотрение комиссии по законопроектной деятельности, а после отправить в Госдуму.

Как пояснил на встрече начальник управления камерального контроля ФНС Алексей Касянюк, СПОТ еще будет дорабатываться. Система создавалась в срочном порядке, и после наблюдения за ходом реализации проекта внесение корректировок в нее не исключено. В связи этим председатель совета ТПП по таможенной политике Георгий Петров предположил, что было бы целесообразно продлить сроки действия тестового режима СПОТ.

Некоторые участники рынка, впрочем, сомневаются в эффективности проектируемой системы в целом. Как рассказал “Ъ” президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин, сейчас бизнес практикует схемы провоза импорта «в обход» таможни.

«Существуют специальные сервисы, которые позволяют оплатить доставку груза со всеми платежами,— пояснил он.— Предприниматель может и не знать, как именно его груз попадает в РФ. Но он знает, что ввоз товара напрямую и "вбелую" стоил бы гораздо больше». Одно из таких «окон», по его словам, находится вблизи границы с Китаем, в Забайкальске, и, пока подобная практика существует, полное обеление внутреннего рынка при помощи СПОТ не гарантировано.

