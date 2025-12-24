Серый импорт обеляют реестром

Росаккредитация приостановила действие на территории РФ первых 11 сертификатов соответствия и двух деклараций о соответствии, оформленных с нарушениями в других странах ЕАЭС, сообщила служба 23 декабря. «Решение принято на основании данных ФТС, которой по запросу не предоставили протоколы испытаний»,— отметили в ведомстве. Происходящее — часть работы механизма по обелению импорта: власти РФ рассчитывают, что закрытие от серых поставок российского рынка, на который приходится большая часть импорта в ЕАЭС, подтолкнет и соседей по союзу к «чистке» своих систем подтверждения соответствия товаров обязательным требованиям.

Россия добивается проведения реальных исследований соответствия ввозимых в нее товаров обязательным требованиям

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Россия добивается проведения реальных исследований соответствия ввозимых в нее товаров обязательным требованиям

Новые полномочия по ведению реестра иностранных сертификатов, признанных недействительными в РФ, Росаккредитации дало постановление правительства №1669 от 27 октября (см. “Ъ” от 20 ноября). Первыми под приостановку попали документы, призванные подтвердить качество игрушек, одежды и обуви для детей и подростков. На вопрос, почему начали не с «налогоемкого», то есть самого дорогого, импорта, в Росаккредитации пояснили, что безопасность детских товаров социально значима, поэтому их проверки в приоритете: «Мы отвечаем в первую очередь за безопасность товаров на российском рынке. В рамках определенных правительством приоритетов по группам товаров мы ведем целевую работу: в фокусе именно продукция и товары, несоответствие и небезопасность которых могут представлять реальную угрозу жизни и здоровью детей. Речь идет о детских конструкторах, машинах-каталках, механических игрушках, детской одежде и обуви»,— отметил глава службы Дмитрий Вольвач.

Приостановка сертификатов необходима для противодействия реализации на российском рынке товаров, получивших документы о безопасности в странах ЕАЭС без проведения реальных проверок их соответствия союзным требованиям. Дело в том, что многие российские лаборатории, торговавшие сертификатами, после расчистки службой российского рынка испытаний перерегистрировались в другие страны ЕАЭС — в том числе в Киргизию, через которую в союз ввозятся значительные объемы импорта, вызывающего сомнения у российских регуляторов. Зачастую поддельные протоколы испытаний для получения сертификатов стран ЕАЭС оформляются исключенными из российского реестра, но состоящими в реестрах стран ЕАЭС российскими лабораториями. Для борьбы с такой «заочной» или «коммерческой» сертификацией ФТС и проверяет наличие у импортеров документов о ввозе в РФ образцов продукции для испытаний. Их отсутствие подтверждает, что безопасность товаров не проверялась, что и служит основанием для приостановки подтверждающих ее документов.

«Служба продолжит придерживаться принципа нулевой толерантности к практике применения документов, оформленных на основании несуществующих или фиктивных протоколов испытаний»,— настаивает господин Вольвач. «Для обеспечения прозрачности все решения о приостановлении действия сертификатов внесены во ФГИС Росаккредитации, а также направлены в Евразийскую экономическую комиссию и органы государственного контроля (надзора) государств—членов ЕАЭС»,— отмечают в службе. Также данные о статусе разрешительных документов поступают в систему маркировки «Честный знак» — и их недействительность блокирует продажу продукции российским потребителям (система просто не пропускает такие товары через кассу).

Отметим, что недействительность сертификата в РФ не означает невозможности продажи такого товара в других странах ЕАЭС. Однако «чистка» российского рынка, на который в конечном итоге направляется более 80% импортируемых ЕАЭС товаров, при поддержке других стран союза вызовет накопление «серого» и «черного» импорта на рынках самих стран-бенефициаров более мягких требований к поставкам и рано или поздно подтолкнет и их национальных регуляторов к реформам. «Мы ведем общую работу в этом направлении на площадках Совета руководителей органов по аккредитации государств—членов ЕАЭС и Евразийской экономической комиссии. Считаем, что только совместными усилиями мы сможем очистить рынок от "серых" документов об оценке соответствия и неподтвержденной безопасности продукции»,— говорит глава Росаккредитации.

Также в ЕАЭС разрабатывается новый порядок взаимодействия контрольных органов в сфере сертификации товаров. Механизм предполагает информирование профильными органами одной из стран союза коллег из других государств о небезопасной продукции (см. “Ъ” от 19 декабря) — это также должно привести к формированию в облаке данных обо всех сертификатах ЕАЭС «чистого» кластера, к которому не имеет претензий ни один из национальных регуляторов.

Олег Сапожков, Полина Попова