Росстандарт ответит за качество

Проект закона, наделяющий Росстандарт полномочиями по осуществлению госконтроля за отдельными видами промышленной продукции, будет рассмотрен на заседании правительства 19 февраля. В Минпромторге настаивают, что отсутствие ранее существовавшего контроля ведет к росту на внутреннем рынке объема небезопасных товаров и вытеснению продукции добросовестных отечественных производителей. Производители, как следовало из дискуссии на форуме по техническому регулированию РСПП, обеспокоены ростом недобросовестной конкуренции со стороны дешевого импорта и поэтому против усиления контроля за качеством товаров не возражали.

Проект закона о возврате государственного контроля за качеством отдельных видов промышленной продукции поддержан комиссией по законопроектной деятельности и 19 февраля будет рассмотрен на заседании правительства, сообщил заместитель начальника управления государственной политики в сфере технического регулирования Минпромторга Дмитрий Кузнецов, выступая 16 февраля на форуме в рамках Недели российского бизнеса РСПП.

Напомним, власти намерены дать Росстандарту право контролировать качество отдельных видов выпускаемых товаров (в том числе сельхозтехники, бензина, цемента, строительных смесей, полимерных материалов). Такие полномочия ранее были у агентства, но оно утратило их в результате реформы контроля-надзора. Детально порядок такого контроля описан в проекте соответствующего постановления правительства (см. “Ъ” от 6 февраля).

По словам Дмитрия Кузнецова, сейчас отсутствие госконтроля ведет к росту на внутреннем рынке объема небезопасных товаров и с него вытесняется продукция добросовестных отечественных производителей.

«В результате у предпринимателей пропадает заинтересованность инвестировать в развитие отраслей и соблюдать стандарты качества»,— пояснил он.

Как отметили участники форума, принципы конкуренции сейчас искажаются в том числе из-за наплыва дешевого и не всегда качественного импорта. В этой связи, отметил президент РСПП Александр Шохин, существует потребность в усилении регулирования как общего рынка ЕАЭС, так и российского.

Председатель Центра поддержки качества экспортной продукции Виктор Назаренко посетовал, что «никто из третьих стран не обещал, что будет поставлять только безопасную продукцию». Он подчеркнул, что на союзный уровень регулирования выведено только установление требований к продукции и правилам ее допуска на рынок, остальное находится в ведении национальных органов.

Участники форума также усомнились в эффективности деклараций соответствия товаров техническим регламентам как инструмента оценки качества товаров (в отличие от сертификатов, такие документы выпускаются производителями самостоятельно, а значит, дают недобросовестному бизнесу больше пространства для нарушений).

Как следовало из статистики, приведенной руководителем Росаккредитации Дмитрием Вольвачем, число выявляемых проблем в сфере оценки соответствия товаров требованиям сокращается.

Доля нарушений, влекущих приостановку деятельности аккредитованных лиц, снизилась с 38% в 2024 году до 32% в 2025-м. Сейчас, по его словам, более 80% реализуемых на рынке РФ товаров покрыты обязательными требованиями об их соответствии. При этом «значительно выросло качество самой администрируемой среды».

Руководитель Росаккредитации отметил, никто в странах ЕАЭС не хочет, чтобы их юрисдикция рассматривалась как прибежище для недобросовестного бизнеса. «Никто никого не покрывает»,— отметил чиновник, говоря о контролирующих органах партнеров по союзу. Росаккредитация, например, продолжает работу по отзыву в РФ подозрительных сертификатов, выданных в других странах ЕАЭС.

Полина Попова