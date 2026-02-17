Деловая среда в поисках единства

Участники прошедшего 17 февраля интеграционного форума РСПП в целом положительно оценили влияние функционирования ЕАЭС на развитие российского бизнеса, но высказали и ряд замечаний по поводу практики регулирования в союзе. Речь, в частности, о частом пересмотре стандартов на продукцию и требований по ее сертификации, а также о проблемах с поддержкой экспортеров, поставляющих товары в дружественные страны. Власти со своей стороны намерены поддержать отечественный бизнес прежде всего через устранение недобросовестной конкуренции с поступающим на внутренний рынок «проблемным» импортом.

В рамках продолжающейся Недели российского бизнеса РСПП участники интеграционного форума говорили о создании единой деловой среды в ЕАЭС. Из уже реализуемого, напомним, это кооперационные проекты в промышленности, в которых должны быть задействованы как минимум по три страны союза (см. “Ъ” от 4 февраля), а также проявления единого регулирования. К ним можно отнести обязательное применение навигационных пломб для отслеживания автомобильных и железнодорожных перевозок (см. “Ъ” от 11 февраля) и запуск системы подтверждения ожидания товаров (см. “Ъ” от 31 октября 2025 года), которая должна защитить российский рынок от серого импорта, а бюджет — от недоплаты пошлин.

В целом влияние функционирования ЕАЭС на ведение бизнеса большинство участников форума (235 предпринимателей, представителей власти и экспертного сообщества) назвали положительным:

17% оценили его очень высоко,

54% — умеренно положительно,

27% — нейтрально

2% — умеренно негативно.

Но без претензий к практике интеграции, призванной устранить барьеры для ведения бизнеса на общем евразийском пространстве, не обошлось.

По словам председателя совета директоров АО «Кургандормаш» Юрия Авдалова, единым формируемый рынок союза можно назвать лишь формально.

По факту он фрагментирован — в том числе из-за частого пересмотра стандартов, которым должны соответствовать выпускаемая продукция и требования по ее сертификации, а также из-за нерешенности вопросов, связанных с финансированием и страхованием международных сделок.

Также он отметил неспособность российской продукции конкурировать с зарубежной на многих внешних рынках из-за значительных затрат на логистику. По его мнению, финансовые меры поддержки экспорта в основном недоступны бизнесу, а те, что предлагаются, зачастую не имеют практического смысла. «Та же субсидия на логистику по РЖД — она неактуальна в случае с рынком ОАЭ»,— привел пример Юрий Авдалов и призвал продумать некую «финансовую модель», которая позволила бы минимизировать траты производителей при экспорте на конкретный рынок сбыта.

Вице-премьер РФ Алексей Оверчук в своем выступлении в большей степени говорил о поддержке бизнеса в виде устранения искажений на рынке союза. «Одновременно с устранением ограничений на внешних рынках мы, конечно же, стремимся не допустить недобросовестной конкуренции со стороны импорта на внутреннем рынке»,— сказал вице-премьер. По его словам, это вызвано объективными причинами: в связи с существованием открытой таможенной границы со странами ЕАЭС на российский рынок попадают товары, которые и создают такую недобросовестную конкуренцию отечественным производителям. «Мы настроены на жесткие меры, чтобы пресекать эту практику»,— подчеркнул Алексей Оверчук.

