Сертификаты возвращают в родную гавань

Белый дом ужесточает контроль качества реализуемой на российском рынке продукции: с 30 ноября 2025 года начнет действовать механизм отзыва выданных в ЕАЭС сертификатов и деклараций соответствия, подлинность которых не будет подтверждена со стороны других членов евразийского союза. Такую работу правительство проводит в связи с активной перерегистрацией испытательных лабораторий после «расчистки» рынка внутри РФ в Киргизии, где им проще получить аккредитацию. Следующим шагом, вероятно, станет возврат к принципу резидентства — сертификации продукции для российского рынка только в РФ: такая возможность сейчас обсуждается на площадке Евразийской экономической комиссии.

Вслед за ужесточением таможенного контроля ввоза товаров в РФ (см. “Ъ” от 31 октября 2025 года) с 30 ноября усиливается контроль и их сертификации — в силу вступает не замеченное рынком постановление правительства №1669 от 27 октября. Оно наделяет Росаккредитацию полномочиями по ведению реестра иностранных сертификатов, не подлежащих применению в России.

Речь идет о липовых сертификатах соответствия из стран ЕАЭС, а также о недействительных декларациях соответствия продукции заявленным требованиям, выданных на основании протоколов испытаний в аккредитованных странами союза лабораториях. Изменения вносятся в правила регистрации, приостановления, возобновления и прекращения действия таких документов. Поясним: сертификаты дают право на продажу контролируемой в обороте продукции (как, например, РСТ для мобильных телефонов), декларации — подтверждают ее соответствие указанным техническим требованиям (например, конкретных ГОСТов или иностранных стандартов).

Согласно постановлению, Росаккредитация при их проверке сможет запрашивать у коллег из стран ЕАЭС сведения о статусе испытательных лабораторий, проводивших исследования продукции, выданных ими протоколах, а также доказательства от изготовителей или продавцов, на основании которых ими были получены сертификаты.

В случае если эти сведения не будут представлены по запросу или если Росаккредитация обнаружит, что товар не соответствует требованиям техрегламентов Таможенного союза, она будет вправе приостановить действие таких сертификатов и деклараций на территории России.

То же касается разрешительных документов, не подкрепленных отчетами российских испытательных лабораторий, аккредитованных в других странах ЕАЭС, и данными ФТС о ввозе в РФ образцов таких товаров для испытаний — эту информацию Росаккредитация будет получать от таможни. Фактором риска также станет экономически необоснованное поведение российских производителей или импортеров при выборе для подтверждения соответствия продукции обязательным требованиям лабораторий в других странах ЕАЭС, когда вся необходимая для испытания их продукции инфраструктура присутствует в РФ,— это станет поводом для проведения проверок со стороны таможни и профильных контрольно-надзорных органов. В Росаккредитации отметили, что принимаемые меры должны мотивировать страны ЕАЭС к повышению стандартов качества в сфере сертификации.

Поясним: сейчас на всей таможенной территории союза признаются сертификаты, выданные органами по аккредитации, входящими в Единый реестр ЕАЭС (см. “Ъ” от 23 ноября 2020 года). После ужесточения требований к аккредитации испытательных лабораторий в РФ (эту работу Минэкономики совместно с подведомственной ей Росаккредитацией ведет с 2018 года, см. “Ъ” от 27 ноября 2020 года) некоторые из них в упрощенном порядке переаккредитовались в Киргизии. «При регистрации сертификата в Киргизии сопроводительные документы… в реестр не подгружаются, поэтому технически есть возможность оформить сертификат без ввоза образцов на территорию Киргизии и без проведения испытаний на безопасность»,— поясняет владелец ГК «Стандарт-Москва» Алексей Тюльпин.

Усилить контроль в сфере сертификации, напомним, по итогам встречи с представителями российских деловых кругов в конце мая поручил президент, после того как глава Минэкономики Максим Решетников предложил создать «механизм отзыва сертификатов», выданных «коллегами по евразийскому пространству». «Мы у себя процесс сертификации закрутили... Все побежали в Киргизию»,— говорил он.

По словам министра, если пять лет назад количество киргизских сертификатов в РФ исчислялось «сотнями», то к 2024 году достигло 250 тысяч.

В Евразийской экономической комиссии “Ъ” сообщили, что российские регуляторы позиции комиссии о постановления №1669 не запрашивали, однако отметили, что на площадке комиссии рассматривается предложение РФ о возвращении к принципу резидентства в сфере сертификации, согласно которому заявитель (импортер) обязан обращаться в органы по оценке соответствия той страны, где зарегистрирован сам (тот же принцип действует в таможенном регулировании). Это, судя по всему, станет следующим шагом в рамках работы по усилению контроля на рынке сертификации — “Ъ” будет следить за развитием событий.

Полина Попова, Олег Сапожков