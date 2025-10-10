Габинский прокомментировал проверки ФФОМС в кардиоцентре и «Клинике сердца»

Во взаимодействии государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Уральский институт кардиологии» и ООО «Клиника сердца» «нет противозаконных вещей», рассказал «Ъ-Урал» бывший главный врач кардиоцентра Ян Габинский. Ранее стало известно, что Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФФОМС) объявил о внеплановых проверках соблюдения законодательства и использования средств ОМС учреждением и компанией за 2024 год и девять месяцев 2025 года.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Ян Габинский

В разговоре с «Ъ-Урал» начальник юридического отдела института Мирон Жильцов заверил, что кардиоцентр «отчитался за каждую копейку» во время проверки министерства финансов Свердловской области. «Бюджетные средства тратились на основании предусмотренных законом форм. Проводились торги, в них участвовала "Клиника сердца" и выигрывала, она оказывает помощь пациентам. У минфина, который проверял, как проводятся аукционы и заключаются контракты, вопросов не возникло»,— сказал он.

Новые проверки кардиоцентра и «Клиники сердца» пройдут с 13 по 17 октября.

Уральский институт кардиологии был создан в 1976 году как кардиологический корпус при больнице скорой медицинской помощи в Свердловске (сейчас.— Екатеринбург). В нем оказывают медицинскую помощь при острых и хронических заболеваниях сердечно-сосудистой системы. По словам Яна Габинского, за почти 50 лет работы кардиоцентр пролечил 1,1 млн человек. На сегодня в учреждении работают свыше 400 сотрудников. «Клиника сердца» была создана в 2010 году на базе Уральского института кардиологии. Компания специализируется на диагностике и лечении кардиологических и неврологических заболеваний, на профилактике и лечении сердечно-сосудистых заболеваний.

Председатель ФФОМС Илья Баланин назначил проведение внеплановых проверок 7 октября — в день объявления министерства здравоохранения Свердловской области об отставке главного врача Уральского кардиоцентра Яна Габинского, который возглавлял учреждение с 1985 года. В пятницу, 10 октября, ведомство сообщило о назначении исполняющего обязанности руководителя института Андрея Лозовского, который работал анестезиологом-реаниматологом высшей квалификационной категории. Сотрудники кардиоцентра выступили против смены руководства и заявили о планах провести серию пикетов, устроить сбор подписей и настоять на встрече с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко.

