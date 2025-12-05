УФАС устроило проверку УИК и «Клиники сердца» в рамках антимонопольного дела

Руководитель управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Свердловской области Дмитрий Шалабодов возбудил дело по признакам нарушения «Уральским институтом кардиологии» (УИК) и «Клиникой сердца» в Екатеринбурге закона о защите конкуренции, следует из приказа ведомства от 28 ноября, имеющегося в распоряжении «Ъ-Урал». Как сказано в документе, организации якобы «заключили соглашение, которое привело к ограничению конкуренции и созданию преимущественных условий для "Клиники сердца" при организации и проведении торгов в форме электронных аукционов».

В частности, УФАС по региону обозначило девять электронных аукционов на оказание услуг по проведению трехмерной компьютерной томографии на общую сумму 191 651 320 руб.: наименьшая цена контракта составила 995 тыс. руб., наибольшая — 44 млн руб.

Согласно приказу, господин Шалабодов создал комиссию по рассмотрению дела о нарушении антимонопольного законодательства. Ее председателем он назначил своего заместителя Сергея Волкова, в качестве членов утвердил начальника отдела по борьбе с картелями свердловского УФАС Ольгу Смирнову, главного специалиста-эксперта отдела по борьбе с картелями свердловского УФАС Анну Шутову и специалиста первого разряда отдела по борьбе с картелями Свердловского УФАС А. Ахметнурову. «Контроль за ходом рассмотрения дела возложить на заместителя руководителя Свердловского УФАС Сергея Волкова»,— сказано в документе.

Ранее, 13-17 октября, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФФОМС) проводил внеплановые проверки соблюдения законодательства и использования средств ОМС Уральским кардиоцентром и «Клиникой сердца» за 2024 год и девять месяцев 2025-го. В департаменте информационной политики Свердловской области на запрос «Ъ-Урал» об итогах мероприятий порекомендовали обратиться в ФФОМС, в самом ФФОМС от комментария отказались. «Информация о результатах проверки объектов контроля направляется органам власти субъекта РФ, федеральным органам исполнительной власти, территориальному фонду субъекта РФ, в органы прокуратуры или иные правоохранительные органы»,— ответили в фонде на запрос «Ъ-Урал».

В разговоре с «Ъ-Урал» Ян Габинский, который возглавлял Уральский кардиоцентр с 1985 года по 9 октября 2025-го, отмечал, что во взаимодействии УИК и «Клиники сердца» «нет противозаконных вещей». В юридическом отделе учреждения также заверили, что институт «отчитался за каждую копейку» во время проверки министерства финансов Свердловской области. «Бюджетные средства тратились на основании предусмотренных законом форм. Проводились торги, в них участвовала "Клиника сердца" и выигрывала, она оказывает помощь пациентам. У минфина, который проверял, как проводятся аукционы и заключаются контракты, вопросов не возникло»,— пояснили тогда в УИК.

«Уральский институт кардиологии» был создан в 1976 году как кардиологический корпус при больнице скорой медицинской помощи в Свердловске (сейчас.— Екатеринбург). В нем оказывают медицинскую помощь при острых и хронических заболеваниях сердечно-сосудистой системы. По словам Яна Габинского, за почти 50 лет работы кардиоцентр пролечил 1,1 млн человек. На сегодня в учреждении работают свыше 400 сотрудников. «Клиника сердца» была создана в 2010 году на базе «Уральского института кардиологии». Компания специализируется на диагностике и лечении кардиологических и неврологических заболеваний, на профилактике и лечении сердечно-сосудистых заболеваний.

Яна Габинского на посту главного врача Уральского кардиоцентра сменил анестезиолога-реаниматолога высшей квалификационной категории Андрея Лозовского. Бывший руководитель в октябре призвал региональный минздрав продлить с ним контракт еще на год, чтобы подготовить достойного кандидата на должность главного врача. После назначения господина Лозовского и.о. главы учреждения Ян Габинский заявил, что работники кардиоцентра не поддержали решение ведомства. В ноябре заместитель губернатора — министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова утвердила Андрея Лозовского главным врачом Уральского кардиоцентра. Он заверил, что намерен обновить всю материально-техническую базу учреждения к лету 2026 года. «Что не возьми, все нужно менять. Мы составили большие емкие списки, направили их в министерство, по части этих позиций уже случились подвижки, какие-то заявки уже в работе, что-то ожидает своей очереди»,— пояснил он.

Василий Алексеев