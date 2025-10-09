«Если цепь разрывается, может полететь и все остальное»
Ян Габинский — об отставке с должности главврача и будущем Уральского кардиоцентра
Решение министерства здравоохранения Свердловской области отказаться от продления контракта с основателем и бессменным руководителем Уральского института кардиологии Яном Габинским в связи с «истечением» предельного срока его работы в должности вызвало широкий общественный резонанс. В интервью «Ъ-Урал» господин Габинский рассказал, почему не согласен с этим решением и как могут развиваться события.
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
— На встрече с заместителем губернатора — министром здравоохранения Татьяной Савиновой коллектив кардиоцентра выступил за сохранение Яна Габинского в должности главного врача. Это изменило позицию властей по вашей отставке?
— Коллектив продолжает бороться за продление контракта руководителю Уральского института кардиологии несмотря на то, что мне 9 октября исполнилось 73 года. Все высказали возмущение решению об отставке и написали письмо президенту Владимиру Путину, губернатору Денису Паслеру и Татьяне Савиновой с просьбой отменить его.
Будучи на приеме у главы региона и министра здравоохранения я сказал, что мне нужен хотя бы один год. Это мой кардиоцентр, я здесь проработал 50 лет, у меня одна запись в трудовой книжке, я пришел в 1976 году и хочу вместе со своим коллективом встретить 50-летие учреждения в 2026 году. По этому поводу сюда приедет национальный конгресс кардиологов России — это 6,5 тыс. врачей, и вы хотите всего этого нас лишить? Продлите на год полномочия, большего не прошу, и мы решим все вопросы.
Мы запросили разъяснение у прокуратуры, имею ли я вообще право работать в должности главного врача, если мне исполнилось 73 года. Получили ответ, что никаких препятствий к этому нет, если работодатель считает, что я могу работать.
— Когда вы узнали о планах властей отстранить вас от должности главного врача?
— В последние 10 лет мои полномочия ежегодно продлевал губернатор Евгений Куйвашев, но в 2025 году сменился глава Свердловской области и министр здравоохранения региона. Денис Паслер передал все полномочия по медицине Татьяне Савиновой, и ближе к дате завершения моего контракта вдруг начались проверки кардиологического центра: две проводит Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФФОМС), одну внеплановую — свердловский минздрав, потом приезжает федеральная проверка из Москвы под эгидой внештатного российского кардиолога. Здесь мы поняли, что пахнет жареным, хотят что-то обнаружить.
Люди, которые делали проверки из минздрава, сначала написали один акт, потом его завернули и сказали сверху, что надо написать все по-другому. В то же время узнал, что идут разговоры, чтобы предложить мне в кулуарах должность президента «Города сердца», научного руководителя, президента попечительского совета или какого-то советника, но со мной об этом никто не разговаривал.
В понедельник Татьяна Савинова вызывает меня в 9:15 на собеседование и говорит: Ян Львович, мы знаем, какой вы великий, но есть ст. 350 Трудового кодекса РФ, которая говорит о том, что руководитель не может быть старше 70 лет, поэтому я не буду нарушать правила. Я человек законопослушный, вы должны понимать, что с вами контракт может быть прекращен через два-три дня.
Я говорю, что у меня есть одна просьба, она заключается в том, что я всю жизнь отдал нашему кардиоцентру, в следующем году ему 50 лет — это мой праздник с коллективом вместе, мы к нему вместе шли. Она мне говорит: я вас услышала. Это чиновничье выражение мне знакомо, я же тоже не мальчик, на следующий день, во второй половине вторника, появляются сообщения в чатах регионального минздрава, что Габинскому предложена отставка, и с этого все началось.
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
— В Уральском институте кардиологии проходили лечение сотни, если не тысячи известных и влиятельных свердловчан, их родственников. Вы не предлагали им подключиться к вопросу?
— Мы пролечили за эти годы 1,1 млн человек, как весь Екатеринбург, нас знают многие в стране и за рубежом. Со вторника не перестают звонить в кардиоцентр и спрашивать: как помочь, куда обращаться, какие подписи собирать. Высказывают и возмущение беспределу. В окружении губернатора были люди, которые передали ему нашу позицию, но он не стал принимать нужного для нас решения.
Глава региона не должен отстраняться от важных социальных медицинских проблем. Я был у него в пятницу, Татьяна Савинова меня звала в понедельник, а я перед этим зашел к нему. Говорю, Денис Владимирович, дурное предчувствие, но я хочу продолжать работать дальше, он говорит: работай, у меня к тебе никаких вопросов нет. Потом мне сказали, что возможно они думают, что я должен продолжить трудиться в каком-то другом качестве.
— Что будет с Уральским институтом кардиологии в случае вашего ухода?
— Если в очень хорошей футбольной команде резко меняют главного тренера на человека, который не знает внутренних связей и обстановку, то это отразится крайне отрицательно. Коллектив говорит, нас ведет капитан, и он у нас один — Ян Габинский, и нам его менять не надо.
— То есть с 10 октября можно ожидать ухудшение в качестве работы кардиоцентра?
— Не думаю, работа кардиоцентра построена так, что мой заместитель Марина Фрейдлин очень часто подменяла меня, когда я был в командировке — она доктор медицинских наук, профессор, и все было спокойно. Самое главное, чтобы не пришел кто-то со стороны и не разрушил внутреннюю обстановку учреждения.
— Ожидать ли ухода всего коллектива или его части в случае отказа властей продлевать вам контракт?
— Мы никого не хотим пугать, но все может быть. Это единая команда, которая создавалась много лет, работала в связке все эти годы, и если цепь разрывается, может полететь и все остальное.
— Почему не рассматриваете возможность занять одну из должностей, которые вам предложила Татьяна Савинова?
— Я о них в первый раз услышал в среду, но они ничем не подкреплены. Тем более я не могу быть председателем попечительского совета, у нас не автономное учреждение, оно государственное. Научный руководитель? Я и так являюсь им, потому что я заведую кафедрой, все вопросы научного плана замыкаются на мне. Понятно, что я ни на какую должность не пойду, мне нужно работать главным врачом.
— Если позиция властей не изменится, уйдете на пенсию?
— Трудно сказать, уйдешь на пенсию или потом найдешь другое место приложения своих знаний и навыков.
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
— В случае удовлетворения требований коллектива, что вы намерены сделать на посту главврача до отставки в октябре 2026 года?
— Планы очень большие, надо развить технологию коронарного паспорта, который должен произвести революцию в диспансеризации всех сердечнососудистых больных. Каждому пациенту выдается флешка, подобие банковской карточки, которая собирает и обрабатывает всю информацию о состоянии человека и факторах риска, влияющих на его здоровье. Мы дистанционно можем наблюдать за состоянием всего города, и даже страны.
В 2017 году мы впервые получили правительственный грант на 50 млн руб. и смогли с помощью технологии обследовать 3,5 тыс. человек: летчиков, дальнобойщиков, водителей поездов, представителей социально важных и опасных профессий. Показали, что у 52% из них, а они считали себя вполне здоровыми, есть кардиологическая проблема, 12% нам пришлось взять чуть ли не сразу в операционную.
Сегодняшняя диспансеризация неэффективна: часто люди проходят ее и через несколько месяцев получают инфаркт, приходят на фитнес — случаются инсульты. Остро стоит задача сделать ее эффективнее, но нас не очень хорошо слышат. Зато замечают возраст у руководителя, которого можно снять, и сразу же начнется улучшение материального положения кардиоцентра.
Мы предложили губернатору программу «Свердловская область — территория здоровых сердец», реновацию кардиоцентра за 1,5 млрд руб. — в случае начала работ через четыре года Екатеринбург бы получил потрясающее новое учреждение. Мне бы хватило года на реализацию или запуск этих проектов.
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
— До какого возраста вы бы возглавляли Уральский институт кардиологии в случае отсутствия ограничений?
— Я ставил себе срок до 75 лет. На это очень влияет жена, когда ты руководитель кардиоцентра, ты все время на работе — днем и ночью. Я ей пообещал, что до 75 лет доработаю, и там на отдых. Но после ситуации в эти дни она мне сказала: Янчик, мы сильные, все выдержим. За тобой коллектив и твой любимый Екатеринбург — они не подведут.
— За 40 лет руководства учреждением вы рассматривали кандидатов на ваше место?
— Мы бы к кому-то присмотрелись и рекомендовали министерству здравоохранения региона кандидата на должность главного врача, но когда узнали, что они сами смотрели трех врачей из нашего коллектива в течение трех месяцев, то просто не поняли их — это подло. Я наоборот бы помог, может у меня есть претендент, которого можно вести и помогать, постепенно готовить его. Но когда люди, ничего не понимающие в кардиологии, начинают искать кандидатов без нас, пытаются что-то выяснять, не зная контактные и теоретические возможности человека — это непрофессионально. Оценить его могут только те, кто с ним рядом, работает и видит на практике, а не по строчкам резюме.
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
— Вы будете участвовать в выборе нового главного врача, если соответствующее предложение поступит от свердловского минздрава?
— Я человеколюб, мне важно, чтобы было человеческое отношение. Если со мной будут обращаться так, как в эти дни, то я не буду ни с кем взаимодействовать. Мне нужен был год для того, чтобы подготовить человека. Это очень сложно, оценку провести и наставить его на путь. Дайте нам возможность, и мы вам скажем, кого рекомендуем.
— На данный момент у вас какие шансы остаться на посту?
— Оцениваю их 50 на 50. Коллектив ждет решения, потому что мы не можем быть подопытными кроликами — это сформировавшийся профессиональный коллектив, он знает, кто и как им должен руководить, чтобы мы шли вперед. Я буду пробовать снова встретиться с губернатором, чтобы еще раз объяснить свою позицию.
Раз мы не можем в Свердловской области решить этот вопрос, мы нашу просьбу отправили на имя верховного главнокомандующего Владимира Путина в день его рождения 7 октября. Пришел ответ: ваше поздравление на имя президента получено, благодарим вас за теплые слова в адрес главы государства, всего вам самого доброго. Коллектив сделал акцент в этой ситуации на президента, потому что мы не видим здесь какого-то участия со стороны региона, чтобы нас поддержали.
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
— Как вы встретите свой день рождения после вчерашних событий?
— Как всегда. У нас день рождения руководителя и кардиоцентра — это один и тот же праздник, в моем кабинете будут стоять фуршетные столы, мы будем друг друга поздравлять и обнимать, желать сил, энергии и здоровья. Бывают в жизни моменты, когда надо объединить усилия, поддержать друг друга и все равно двигаться вперед. Что бы там не происходило, не надо опускать голову и руки — у нас сильный коллектив, все пройдем.
— Это будет радостный день, или все-таки траур?
— Да никакого траура нет. У нас траур — это когда умирает пациент, которого мы не смогли спасти. А мы все остаемся, понимаем, что боремся за свой дом, поэтому будем прилагать максимум усилий. Мы же не выходим на улицы, демонстрации, мы боремся у себя в кардиоцентре, в своем коллективе. Мы пытаемся, чтобы нас услышали и помогли решить вопрос на уровне региона или на уровне более высокой власти.
— Когда снова встретитесь с коллективом, что ему скажете?
— Я уже выступал и после собрания просто им очень низко поклонился в ноги и сказал огромное спасибо, что я без них не вижу своего дальнейшего существования и жизни. Десятиминутные овации в зале мне были очень приятны.
Уральский институт кардиологии
Учреждение было создано в 1976 году как кардиологический корпус при больнице скорой медицинской помощи на ул. 8 Марта, 78а в Свердловске (сейчас.— Екатеринбург). В 1985 на этой базе сформирован Инфарктный центр больницы. В 1991 году он стал отдельным учреждением, в 1998 году — клинико-диагностическим центром «Кардиология», в 2008 году — Уральским институтом кардиологии. В 2022 году было завершено строительство здания для Коронарного центра учреждения на ул. 8 Марта, 78а/4. На сегодня в Уральском институте кардиологии работают свыше 400 человек.
Ян Львович Габинский
Родился 9 октября 1952 года в городе Черновцы (Украина). В 1975 году окончил Свердловский государственный медицинский институт и приступил к работе врача-кардиореаниматора в больнице скорой медицинской помощи. В 1982 году защитил кандидатскую диссертацию и возглавил инфарктную службу Свердловска (сейчас.— Екатеринбург), в 1985 году организовал Инфарктный центр, в 1993 году защитил докторскую диссертацию и стал профессором кафедры терапии Уральской государственной медицинской академии. В 1999 году был избран вице-президентом Всероссийского научного общества кардиологов, в 2002 году — утвержден главным кардиологом Уральского федерального округа (УрФО). В 2001, 2005 и 2009 годах был избран депутатом гордумы Екатеринбурга третьего, четвертого и пятого созывов соответственно. В 2003 году участвовал в выборах мэра Екатеринбурга. По итогам первого тура получил 32 633 голосов избирателей (5,84% от общего числа проголосовавших), уступив Олегу Гусеву (84 167; 15,05%), Юрию Осинцеву (147 580; 26,39%) и Аркадию Чернецкому (191 059; 34,17%).