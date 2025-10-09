«Если цепь разрывается, может полететь и все остальное»

Решение министерства здравоохранения Свердловской области отказаться от продления контракта с основателем и бессменным руководителем Уральского института кардиологии Яном Габинским в связи с «истечением» предельного срока его работы в должности вызвало широкий общественный резонанс. В интервью «Ъ-Урал» господин Габинский рассказал, почему не согласен с этим решением и как могут развиваться события.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

— На встрече с заместителем губернатора — министром здравоохранения Татьяной Савиновой коллектив кардиоцентра выступил за сохранение Яна Габинского в должности главного врача. Это изменило позицию властей по вашей отставке?

— Коллектив продолжает бороться за продление контракта руководителю Уральского института кардиологии несмотря на то, что мне 9 октября исполнилось 73 года. Все высказали возмущение решению об отставке и написали письмо президенту Владимиру Путину, губернатору Денису Паслеру и Татьяне Савиновой с просьбой отменить его.

Будучи на приеме у главы региона и министра здравоохранения я сказал, что мне нужен хотя бы один год. Это мой кардиоцентр, я здесь проработал 50 лет, у меня одна запись в трудовой книжке, я пришел в 1976 году и хочу вместе со своим коллективом встретить 50-летие учреждения в 2026 году. По этому поводу сюда приедет национальный конгресс кардиологов России — это 6,5 тыс. врачей, и вы хотите всего этого нас лишить? Продлите на год полномочия, большего не прошу, и мы решим все вопросы.

Мы запросили разъяснение у прокуратуры, имею ли я вообще право работать в должности главного врача, если мне исполнилось 73 года. Получили ответ, что никаких препятствий к этому нет, если работодатель считает, что я могу работать.

— Когда вы узнали о планах властей отстранить вас от должности главного врача?

— В последние 10 лет мои полномочия ежегодно продлевал губернатор Евгений Куйвашев, но в 2025 году сменился глава Свердловской области и министр здравоохранения региона. Денис Паслер передал все полномочия по медицине Татьяне Савиновой, и ближе к дате завершения моего контракта вдруг начались проверки кардиологического центра: две проводит Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФФОМС), одну внеплановую — свердловский минздрав, потом приезжает федеральная проверка из Москвы под эгидой внештатного российского кардиолога. Здесь мы поняли, что пахнет жареным, хотят что-то обнаружить.

Люди, которые делали проверки из минздрава, сначала написали один акт, потом его завернули и сказали сверху, что надо написать все по-другому. В то же время узнал, что идут разговоры, чтобы предложить мне в кулуарах должность президента «Города сердца», научного руководителя, президента попечительского совета или какого-то советника, но со мной об этом никто не разговаривал.

В понедельник Татьяна Савинова вызывает меня в 9:15 на собеседование и говорит: Ян Львович, мы знаем, какой вы великий, но есть ст. 350 Трудового кодекса РФ, которая говорит о том, что руководитель не может быть старше 70 лет, поэтому я не буду нарушать правила. Я человек законопослушный, вы должны понимать, что с вами контракт может быть прекращен через два-три дня.

Я говорю, что у меня есть одна просьба, она заключается в том, что я всю жизнь отдал нашему кардиоцентру, в следующем году ему 50 лет — это мой праздник с коллективом вместе, мы к нему вместе шли. Она мне говорит: я вас услышала. Это чиновничье выражение мне знакомо, я же тоже не мальчик, на следующий день, во второй половине вторника, появляются сообщения в чатах регионального минздрава, что Габинскому предложена отставка, и с этого все началось.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

— В Уральском институте кардиологии проходили лечение сотни, если не тысячи известных и влиятельных свердловчан, их родственников. Вы не предлагали им подключиться к вопросу?

— Мы пролечили за эти годы 1,1 млн человек, как весь Екатеринбург, нас знают многие в стране и за рубежом. Со вторника не перестают звонить в кардиоцентр и спрашивать: как помочь, куда обращаться, какие подписи собирать. Высказывают и возмущение беспределу. В окружении губернатора были люди, которые передали ему нашу позицию, но он не стал принимать нужного для нас решения.

Глава региона не должен отстраняться от важных социальных медицинских проблем. Я был у него в пятницу, Татьяна Савинова меня звала в понедельник, а я перед этим зашел к нему. Говорю, Денис Владимирович, дурное предчувствие, но я хочу продолжать работать дальше, он говорит: работай, у меня к тебе никаких вопросов нет. Потом мне сказали, что возможно они думают, что я должен продолжить трудиться в каком-то другом качестве.

— Что будет с Уральским институтом кардиологии в случае вашего ухода?

— Если в очень хорошей футбольной команде резко меняют главного тренера на человека, который не знает внутренних связей и обстановку, то это отразится крайне отрицательно. Коллектив говорит, нас ведет капитан, и он у нас один — Ян Габинский, и нам его менять не надо.

— То есть с 10 октября можно ожидать ухудшение в качестве работы кардиоцентра?

— Не думаю, работа кардиоцентра построена так, что мой заместитель Марина Фрейдлин очень часто подменяла меня, когда я был в командировке — она доктор медицинских наук, профессор, и все было спокойно. Самое главное, чтобы не пришел кто-то со стороны и не разрушил внутреннюю обстановку учреждения.

— Ожидать ли ухода всего коллектива или его части в случае отказа властей продлевать вам контракт?

— Мы никого не хотим пугать, но все может быть. Это единая команда, которая создавалась много лет, работала в связке все эти годы, и если цепь разрывается, может полететь и все остальное.

— Почему не рассматриваете возможность занять одну из должностей, которые вам предложила Татьяна Савинова?

— Я о них в первый раз услышал в среду, но они ничем не подкреплены. Тем более я не могу быть председателем попечительского совета, у нас не автономное учреждение, оно государственное. Научный руководитель? Я и так являюсь им, потому что я заведую кафедрой, все вопросы научного плана замыкаются на мне. Понятно, что я ни на какую должность не пойду, мне нужно работать главным врачом.

— Если позиция властей не изменится, уйдете на пенсию?

— Трудно сказать, уйдешь на пенсию или потом найдешь другое место приложения своих знаний и навыков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

— В случае удовлетворения требований коллектива, что вы намерены сделать на посту главврача до отставки в октябре 2026 года?

— Планы очень большие, надо развить технологию коронарного паспорта, который должен произвести революцию в диспансеризации всех сердечнососудистых больных. Каждому пациенту выдается флешка, подобие банковской карточки, которая собирает и обрабатывает всю информацию о состоянии человека и факторах риска, влияющих на его здоровье. Мы дистанционно можем наблюдать за состоянием всего города, и даже страны.

В 2017 году мы впервые получили правительственный грант на 50 млн руб. и смогли с помощью технологии обследовать 3,5 тыс. человек: летчиков, дальнобойщиков, водителей поездов, представителей социально важных и опасных профессий. Показали, что у 52% из них, а они считали себя вполне здоровыми, есть кардиологическая проблема, 12% нам пришлось взять чуть ли не сразу в операционную.

Сегодняшняя диспансеризация неэффективна: часто люди проходят ее и через несколько месяцев получают инфаркт, приходят на фитнес — случаются инсульты. Остро стоит задача сделать ее эффективнее, но нас не очень хорошо слышат. Зато замечают возраст у руководителя, которого можно снять, и сразу же начнется улучшение материального положения кардиоцентра.

Мы предложили губернатору программу «Свердловская область — территория здоровых сердец», реновацию кардиоцентра за 1,5 млрд руб. — в случае начала работ через четыре года Екатеринбург бы получил потрясающее новое учреждение. Мне бы хватило года на реализацию или запуск этих проектов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

— До какого возраста вы бы возглавляли Уральский институт кардиологии в случае отсутствия ограничений?

— Я ставил себе срок до 75 лет. На это очень влияет жена, когда ты руководитель кардиоцентра, ты все время на работе — днем и ночью. Я ей пообещал, что до 75 лет доработаю, и там на отдых. Но после ситуации в эти дни она мне сказала: Янчик, мы сильные, все выдержим. За тобой коллектив и твой любимый Екатеринбург — они не подведут.

— За 40 лет руководства учреждением вы рассматривали кандидатов на ваше место?

— Мы бы к кому-то присмотрелись и рекомендовали министерству здравоохранения региона кандидата на должность главного врача, но когда узнали, что они сами смотрели трех врачей из нашего коллектива в течение трех месяцев, то просто не поняли их — это подло. Я наоборот бы помог, может у меня есть претендент, которого можно вести и помогать, постепенно готовить его. Но когда люди, ничего не понимающие в кардиологии, начинают искать кандидатов без нас, пытаются что-то выяснять, не зная контактные и теоретические возможности человека — это непрофессионально. Оценить его могут только те, кто с ним рядом, работает и видит на практике, а не по строчкам резюме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

— Вы будете участвовать в выборе нового главного врача, если соответствующее предложение поступит от свердловского минздрава?

— Я человеколюб, мне важно, чтобы было человеческое отношение. Если со мной будут обращаться так, как в эти дни, то я не буду ни с кем взаимодействовать. Мне нужен был год для того, чтобы подготовить человека. Это очень сложно, оценку провести и наставить его на путь. Дайте нам возможность, и мы вам скажем, кого рекомендуем.

— На данный момент у вас какие шансы остаться на посту?

— Оцениваю их 50 на 50. Коллектив ждет решения, потому что мы не можем быть подопытными кроликами — это сформировавшийся профессиональный коллектив, он знает, кто и как им должен руководить, чтобы мы шли вперед. Я буду пробовать снова встретиться с губернатором, чтобы еще раз объяснить свою позицию.

Раз мы не можем в Свердловской области решить этот вопрос, мы нашу просьбу отправили на имя верховного главнокомандующего Владимира Путина в день его рождения 7 октября. Пришел ответ: ваше поздравление на имя президента получено, благодарим вас за теплые слова в адрес главы государства, всего вам самого доброго. Коллектив сделал акцент в этой ситуации на президента, потому что мы не видим здесь какого-то участия со стороны региона, чтобы нас поддержали.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

— Как вы встретите свой день рождения после вчерашних событий?

— Как всегда. У нас день рождения руководителя и кардиоцентра — это один и тот же праздник, в моем кабинете будут стоять фуршетные столы, мы будем друг друга поздравлять и обнимать, желать сил, энергии и здоровья. Бывают в жизни моменты, когда надо объединить усилия, поддержать друг друга и все равно двигаться вперед. Что бы там не происходило, не надо опускать голову и руки — у нас сильный коллектив, все пройдем.

— Это будет радостный день, или все-таки траур?

— Да никакого траура нет. У нас траур — это когда умирает пациент, которого мы не смогли спасти. А мы все остаемся, понимаем, что боремся за свой дом, поэтому будем прилагать максимум усилий. Мы же не выходим на улицы, демонстрации, мы боремся у себя в кардиоцентре, в своем коллективе. Мы пытаемся, чтобы нас услышали и помогли решить вопрос на уровне региона или на уровне более высокой власти.

— Когда снова встретитесь с коллективом, что ему скажете?

— Я уже выступал и после собрания просто им очень низко поклонился в ноги и сказал огромное спасибо, что я без них не вижу своего дальнейшего существования и жизни. Десятиминутные овации в зале мне были очень приятны.

Беседовал Василий Алексеев

Уральский институт кардиологии Учреждение было создано в 1976 году как кардиологический корпус при больнице скорой медицинской помощи на ул. 8 Марта, 78а в Свердловске (сейчас.— Екатеринбург). В 1985 на этой базе сформирован Инфарктный центр больницы. В 1991 году он стал отдельным учреждением, в 1998 году — клинико-диагностическим центром «Кардиология», в 2008 году — Уральским институтом кардиологии. В 2022 году было завершено строительство здания для Коронарного центра учреждения на ул. 8 Марта, 78а/4. На сегодня в Уральском институте кардиологии работают свыше 400 человек.