Уральский кардиоцентр намерен расторгнуть договор аренды с «Клиникой сердца»

Уральский институт кардиологии (УИК) направил в Арбитражный суд Свердловской области исковое заявление к компании «Клиника сердца» о расторжении договора аренды. Как следует из определения суда, разбирательство дела назначено на 3 марта. «Сторонам предлагается рассмотреть возможность урегулирования спора путем заключения мирового соглашения. При утверждении мирового соглашения до принятия судебного акта по существу спора 70% государственной пошлины, уплаченной истцом при подаче иска, возвращается ему из федерального бюджета»,— сказано в документе.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Уральский институт кардиологии был создан в 1976 году как кардиологический корпус при больнице скорой медицинской помощи в Свердловске (сейчас.— Екатеринбург). В нем оказывают медицинскую помощь при острых и хронических заболеваниях сердечно-сосудистой системы. За почти 50 лет работы кардиоцентр пролечил 1,1 млн человек. На сегодня в учреждении работают свыше 400 сотрудников. «Клиника сердца» была создана в 2010 году на базе «Уральского института кардиологии». Компания специализируется на диагностике и лечении кардиологических и неврологических заболеваний, на профилактике и лечении сердечно-сосудистых заболеваний.

Внимание к взаимодействию УИК и «Клиники сердца» возросло после отставки главного врача Яна Габинского, который возглавлял учреждение в 1985-2025 годы. В октябре в юридическом отделе кардиоцентра «Ъ-Урал» сообщили, что институт «отчитался за каждую копейку» во время проверки министерства финансов Свердловской области. «Бюджетные средства тратились на основании предусмотренных законом форм. Проводились торги, в них участвовала "Клиника сердца" и выигрывала, она оказывает помощь пациентам. У минфина, который проверял, как проводятся аукционы и заключаются контракты, вопросов не возникло»,— пояснили тогда в учреждении. В разговоре с «Ъ-Урал» господин Габинский также отметил, что во взаимодействии УИК и «Клиники сердца» «нет противозаконных вещей».

В том же месяце Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФФОМС) провел внеплановые проверки соблюдения законодательства и использования средств ОМС УИК и «Клиникой сердца» (их результаты озвучивать не стали). В декабре руководитель управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Свердловской области Дмитрий Шалабодов возбудил дело в связи с тем, что учреждение и компания якобы «заключили соглашение, которое привело к ограничению конкуренции и созданию преимущественных условий для "Клиники сердца" при организации и проведении торгов». В частности, УФАС по региону обозначило девять электронных аукционов на оказание услуг по проведению трехмерной компьютерной томографии на общую сумму 191 651 320 руб. «Проверка еще проводится»,— сообщили «Ъ-Урал» в пресс-службе УФАС по Среднему Уралу.

Яна Габинского на посту главного врача Уральского кардиоцентра сменил анестезиолог-реаниматолог высшей квалификационной категории Андрей Лозовский. Он заявил, что намерен обновить всю материально-техническую базу учреждения к лету 2026 года. «Что не возьми, все нужно менять. Мы составили большие емкие списки, направили их в министерство, по части этих позиций уже случились подвижки, какие-то заявки уже в работе, что-то ожидает своей очереди»,— пояснил господин Лозовский в ноябре.

Василий Алексеев