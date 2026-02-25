Продолжение без пересмотра

В Октябрьском районном суде Ростова-на-Дону зачитали обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывших чиновников правительства Ростовской области Виктора Гончарова, Константина Рачаловского и Ольги Горбаневой, а также известного в регионе бизнесмена Вадима Ванеева. Их обвиняют в превышении должностных полномочий и мошенничестве, нанесению бюджету ущерба на 155 млн руб. По версии следствия, в 2018 году чиновники способствовали выдаче субсидий принадлежавшей господину Ванееву ГК «Евродон». Однако финансово-хозяйственное положение компании не позволяло получать такие меры поддержки. Виктор Гончаров свою вину не признает, в отличие от других фигурантов дела.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В зале суда Виктор Гончаров, единственный из фигурантов дела, находился за специальным заграждением

Фото: Мария Хоперская, Коммерсантъ

Сегодня в Октябрьском районном суде Ростова-на-Дону состоялось слушание по уголовному делу в отношении экс-чиновников регионального правительства Виктора Гончарова, Константина Рачаловского и Ольги Горбаневой, а также бывшего владельца ГК «Евродон» Вадима Ванеева. В зале суда присутствовал корреспондент «Ъ-Ростов».

Сейчас только господин Гончаров находится в СИЗО. Господам Рачаловскому и Ванееву избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Ольга Горбанева находится под подпиской о невыезде. Поэтому в зале суда Виктор Гончаров был за специальным заграждением. Остальные фигуранты находились в зале рядом со своими адвокатами.

Сначала гособвинитель выразил несогласие с тем, что приведенные в материалах дела доказательства надо признать недействительными и вернуть дело на пересмотр. С таким ходатайством накануне в суд обратились адвокаты Виктора Гончарова. Судебная коллегия согласилась с доводами прокурора.

Затем он зачитал обвинительное заключение, на что ушло более двух часов. В зависимости от роли каждого из фигурантов, им предъявили обвинения по двум статьям: превышение должностных полномочий (п. «в» ч. 3 ст. 286, максимальное наказание — до 10 лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности до 3 лет) и мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, максимальное наказание — до 10 лет лишения свободы со штрафом до 1 млн руб.). В обвинительном заключении Виктор Гончаров фигурирует еще и как подстрекатель (ч. 4 ст. 33 УК РФ).

Судья поинтересовался позицией Виктора Гончарова относительно предъявленных ему обвинений. Фигурант назвал их спорными и отказался признавать свою вину по всем эпизодам.

Один из адвокатов Виктора Гончарова, Павел Лапшов, выступая в суде, заявил, что обвинительное заключение содержит только абстрактные и общие формулировки. Юрист отметил, что обвинение не содержит конкретики, а в его основу легли «самооговорные» показания остальных фигурантов (Константин Рачаловский, Ольга Горбанева и Вадим Ванеев признали вину в инкриминируемых им деяниях). В конце выступления господин Лапшов снова заявил ходатайство о признании доказательств недействительными и возврате дела на пересмотр.

Следующее заседание по этому уголовному делу состоится 4 марта.

По версии следствия, в 2018 году занимавшие тогда посты в правительстве Ростовской области вице-губернатор Виктор Гончаров, министр сельского хозяйства и продовольствия региона Константин Рачаловский и его заместитель Ольга Горбанева способствовали выдаче субсидий принадлежавшей господину Ванееву ГК «Евродон», предприятия которой занимались производством индейки и утки. «Выплаты предназначались для возмещения затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, однако финансово-хозяйственное положение организаций не позволяло получить такие меры поддержки»,— говорилось в январе 2026 года в сообщении пресс-службы областной прокуратуры. В итоге, по оценкам следователей, бюджету был нанесен ущерб на более чем 155 млн руб.

В феврале 2025 года господа Гончаров и Рачаловский стали фигурантами уголовного дела. Об уголовном деле в отношении Вадима Ванеева ранее официально не сообщалось. В начале 2000-х предприниматель реализовал в Ростовской области два крупных проекта по производству и переработки индейки («Евродон») и утки («Донстар»). В России продукция этих предприятий продавалась под марками «Индолина» и «Утолина».

Причиной финансовых проблем холдинга Вадима Ванеева стала серия вспышек птичьего гриппа. Весной 2017 года ущерб превысил 2,6 млрд руб., а летом 2018-го компании пришлось уничтожить 200 тыс. голов птиц. После неуплаты «Евродоном» транша по кредиту, управление предприятиями перешло https://www.kommersant.ru/doc/3855772 к «ВЭБ Капитал». Он продал права требования Россельхозбанку, а тот передал их ГК «Дамате».

Параллельно происходило банкротство «Донстара». В 2020 году компания «Новые утиные фермы» (входит в группу «Дамате») выкупила права требования по обязательствам перед банком и перезапустила производство.

В августе 2025 года Арбитражный суд Ростовской области установил общий размер субсидиарной ответственности бывшего собственника компании Вадима Ванеева по обязательствам ООО «Евродон» в размере 39,286 млрд руб. По решению суда, с господина Ванеева будет взыскано 31,274 млрд руб. в пользу ООО «Ломан 2», 949,6 млн руб. — УФНС по Ростовской области, 73 млн руб. — министерства имущественных и земельных отношений, финансового оздоровления предприятий и организаций Ростовской области. Всего в списке кредиторов — более 10 предприятий, организаций и фирм.

Мария Хоперская