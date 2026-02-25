Главные новости к утру 25 февраля

Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, осуждающую действия России на Украине. Документ поддержали 107 государств, 12 выступили против. США и еще 50 стран воздержались от голосования.

Дональд Трамп выступил перед Конгрессом. Он рассказал о сегодняшнем положении США и сообщил о планах работы своей администрации. Президент заявил об успехах страны в наращивании добычи нефти и газа и раздал несколько наград.

Власти Ирана не желают прямо заявить об отказе от создания ядерного оружия, заявил Дональд Трамп. При этом он сообщил, что Тегеран опасается военного конфликта с США и хочет заключить ядерную сделку «даже больше, чем он сам».

В Турции разбился истребитель F-16 во время выполнения планового задания. Пилот погиб.

Бизнесмена Михаила Фридмана вывели из-под юрисдикции судов Англии.

Замглавы МИД Украины Марьяна Беца поспорила с постпредом РФ при ООН Василием Небензей о его национальности. Диалог состоялся во время заседания Совета Безопасности ООН.