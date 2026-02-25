Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Михаила Фридмана вывели из-под юрисдикции судов Англии

Апелляционный суд Англии и Уэльса постановил, что бизнесмен Михаил Фридман не подпадает под юрисдикцию британских судов. Решение вынесено по иску украинских сельхозкомпаний «Оникс» и «Агро-юг В», требовавших от него $11,4 млн убытков, сообщают «Ведомости».

Истцы утверждали, что вложили средства в долговые бумаги нидерландской E.M.I.S. Finance по совету Михаила Фридмана и сотрудника бывшего «Альфа-банка Украина». Бумаги были обеспечены кредитами кипрской структуре бизнесмена, но после национализации банка в 2022 году эмитент перестал платить.

Михаил Фридман оспорил юрисдикцию, указав, что с марта 2022 года находится под санкциями: его активы в Великобритании заморожены, вид на жительство аннулирован, а въезд в страну запрещен. Несмотря на это, в январе 2025 года Высокий суд счел вручение иска в его лондонский дом надлежащим, так как бизнесмен сохранял право собственности.

Апелляция отменила это решение. Суд указал, что государство, запретившее лицу въезд, не может одновременно претендовать на юрисдикцию над ним.

