Трамп вручил вратарю хоккейной сборной высшую гражданскую награду США

Во время своего ежегодного обращения к Конгрессу президент Дональд Трамп объявил о награждении вратаря сборной США по хоккею Коннора Хеллебайка Президентской медалью Свободы. Вратарь помог Соединенным Штатам завоевать золотую медаль на Олимпийских играх 2026 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вратарь олимпийской сборной США по хоккею Коннор Хеллебайк (справа)

Фото: Kenny Holston / Poolв / Reuters Вратарь олимпийской сборной США по хоккею Коннор Хеллебайк (справа)

Фото: Kenny Holston / Poolв / Reuters

Согласно данным из Библиотеки Конгресса, эта медаль считается высшей гражданской наградой правительства США и, как правило, вручается за значительные достижения в искусстве, государственной службе, науке или других областях.

22 ноября сборная США со счетом 2:1 в овертайме обыграла команду Канады в финале олимпийского хоккейного турнира. Американцы победили в финале Игр впервые с 1980 года. Женская сборная тоже завоевала золотую медаль. Спортсменки отказались прийти на выступление президента.

В эту минуту Дональд Трамп обращается к Конгрессу с ежегодным посланием. В центре внимания президента — успехи работы его администрации.