В Турции разбился истребитель F-16

Губернатор турецкой провинции Балыкесир Исмаил Устаоглу сообщил, что истребитель F-16, приписанный к 9-й авиабазе, потерпел крушение. Пилот погиб.

Крушение, по информации губернатора, произошло около 00:50 мск. во время выполнения планового задания. В соцсети X он выразил соболезнования семье погибшего.

Минобороны Турции подтвердило информации о крушении истребителя, передает Yeni Akit. Военные организовали поисково-спасательную операцию и обнаружили обломки самолета. Комиссия по расследованию авиакатастроф выяснит причины крушения, сообщили в оборонном ведомстве.