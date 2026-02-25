Трамп: США получили от Венесуэлы больше 80 млн баррелей нефти

Президент Дональд Трамп заявил, что США недавно получили от Венесуэлы более 80 млн баррелей нефти. Он назвал Каракас «новым другом и партнером» Америки.

Президент США Дональд Трамп

Фото: Kevin Lamarque / Reuters Президент США Дональд Трамп

Президент также заявил, что США наращивают добычу нефти и газа, и делают в этом большие успехи. По его словам, добыча выросла более чем на 600 тыс. баррелей в день. Об этом он заявил во время обращения к Конгрессу.

В декабре 2025 года США ввели нефтяную блокаду Венесуэлы. Власти страны регулярно заявляли о задержании судов, которые пытались вывезти нефть в обход санкций. 3 января 2026 года военные США вывезли из страны захваченного Николаса Мадуро, после чего Трамп договорился с новыми властями, что Венесуэла передаст Штатам от 30 до 50 млн баррелей нефти. Позже правительство США начало продажу венесуэльской нефти на мировом рынке. В американском Минэнерго заявляли, что вырученные средства будут распределены в интересах американского и венесуэльского народов по усмотрению Вашингтона.