США воздержались от принятия резолюции ООН, осуждающей действия РФ на Украине
Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, осуждающую действия России на Украине. Документ поддержали 107 государств, 12 выступили против, 51 страна воздержалась. Среди воздержавшихся — США, Сербия, Бразилия и Узбекистан. Россия проголосовала против.
Заместитель постпреда РФ при ООН Анна Евстигнеева заявила, что резолюция носит односторонний характер, игнорирует сложность конфликта и может осложнить переговорный процесс. «Перед вами инструмент не мира, а политизации. В какую бы привлекательную дипломатическую упаковку он ни был завернут, его задача заключается в формировании очередной порции обвинений»,— сказала она (трансляция велась на сайте ООН).
В преамбуле документа, инициированного Киевом, авторы выражают обеспокоенность атаками на гражданскую и критическую инфраструктуру Украины и подтверждают приверженность ее суверенитету. Резолюция приветствует усилия США, европейских и других государств, направленные на прекращение конфликта.