В Совбезе ООН разгорелся спор о национальности постпреда РФ Небензи

Замглавы МИД Украины Марьяна Беца во время заседания Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) поспорила с постпредом РФ при ООН Василием Небензей о его национальности. Заседание Совбеза ООН было посвящено ситуации на Украине.

«Если формально — я украинец. И у меня такая странная фамилия. Славяне знают: ее трудно найти даже на Украине. Она из запорожских казаков,— заявил господин Небензя.— Мой отец — "щирый" украинец, да и мать тоже из казаков. "Пощирее", чем вы, пани Беца, и вы, пан Мельник».

Дипломат подчеркнул, что для него нет разницы между русскими и украинцами, и напомнил о миллионах людей, живущих по обе стороны границы. Он провел историческую параллель, рассказав об отце, который украинцем ушел добровольцем на фронт в 1941 году защищать Ленинград.

Комментируя продолжительность боевых действий, господин Небензя констатировал, что конфликт длится четыре года, и гибель людей его не радует. «Но если надо будет — это будет продолжаться столько, сколько нужно, чтобы этих людей вы больше не зомбировали»,— обратился он к представителям Киева.

В ответ Марьяна Беца заявила, что Василий Небензя, по ее мнению, «не украинец». Она также категорически отвергла тезис о том, что русские и украинцы являются одним народом. По ее словам, русские и украинцы представляют из себя отдельные нации с различной идентичностью и историческим опытом.