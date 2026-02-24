Главные новости за 24 февраля. Ростов-на-Дону и область

Уголовное дело, возбужденное в отношении бывшего министра финансов Ростовской области Лилии Федотовой, поступило в Кировский районный суд Ростова-на-Дону.

В январе 2026 года в Ростове-на-Дону было продано 68,8 тыс. кв. м жилья в новостройках, что на 36% меньше, чем в декабре 2025 года, когда этот показатель составлял 107,1 тыс. кв. м.

В Ростовской области по итогам 2025 года зарегистрировали 112 случаев профессионального заболевания. В 2024 году подобных случаев было 333 (-66%).

В 2025 году Ростовская область сократила экспорт зерна и продуктов его переработки из на 13,1% в 2025 году: с 6,9 млн т до 6,1 млн т. В тоже время эта категория продолжает доминировать в экспортных объемах региона с 2023 года.

Ростовская область поднялась на шестое место в рейтинге качества жизни. Рейтинг составлен на базе оценки 66 показателей, охватывающих различные аспекты социальной сферы, инфраструктуры, экономического развития и уровня жизни.

Квалификационная коллегия судей Ростовской области прекратила полномочия пяти судей. Заявления об отставке они подали по собственному желанию.