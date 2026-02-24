Экспорт зерна из Ростовской области сократился на 13%

В 2025 году Ростовская область сократила экспорт зерна и продуктов его переработки из на 13,1% в 2025 году: с 6,9 млн т до 6,1 млн т. В тоже время эта категория продолжает доминировать в экспортных объемах региона с 2023 года. Об этом сообщил «РБК Ростов» со ссылкой на данные пресс-службы регионального управления Федеральнои службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору.

Продукция растениеводства из Ростовской области поставлялась в более 50 стран по всему миру. Так, с 2023 по 2025 годы в Турцию экспортировано более 17,2 млн т, в Египет — 870 тыс. т, а в Ливан — почти 270 тыс. т. Среди прочих стран-импортеров можно выделить Албанию, Тунис, Израиль и Грузию.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», в 2025 году экспорт продукции АПК региона составил $5,2 млрд, тогда как планировалось отгрузить товаров на $7,1 млрд.

Наталья Белоштейн