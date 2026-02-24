В Ростове продажи новостроек снизились на 36% за месяц
В январе 2026 года в Ростове-на-Дону было продано 68,8 тыс. кв. м жилья в новостройках, что на 36% меньше, чем в декабре 2025 года, когда этот показатель составлял 107,1 тыс. кв. м. Об этом сообщает «Домостройдон.Ру» со ссылкой на данные аналитической системы «Домострой Профи».
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Если рассматривать данные в контексте количества проданных квартир в новостройках, то снижение спроса становится более очевидным: в январе 2026 года было продано 1,6 тыс. квартир, тогда как в декабре 2025 года этот показатель составил 2,5 тыс. квартир.
При этом, по сравнению с январем 2025 года, в первый месяц 2026 года наблюдался значительный рост продаж: в количественном выражении — на 79%, а в квадратных метрах — на 66,5%.
Особенно заметное падение продаж произошло в Октябрьском районе Ростова. Если в декабре 2025 года объем продаж составлял 34,6 тыс. кв. м, то в январе 2026 года он снизился до 18,4 тыс. кв. м. В Первомайском районе количество сделок уменьшилось на 188.
Рост продаж за месяц зафиксирован только в Пролетарском районе — на 12 сделок или на 281 кв. м.