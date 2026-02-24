Дело бывшего министра финансов Дона Лилии Федотовой передали в суд

Уголовное дело, возбужденное в отношении бывшего министра финансов Ростовской области Лилии Федотовой, поступило в Кировский районный суд Ростова-на-Дону. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», уголовное дело в отношении экс-заместителя губернатора по статье о превышении полномочий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ) возбудили в начале 2025 года. Следствие считает, что в 2020 году госпожа Федотова необоснованно привлекла кредиты в коммерческом банке на сумму 12 млрд руб. по ставкам свыше 6% годовых. По подсчетам правоохранителей, ущерб от действий министра финансов, связанных со спорным кредитом, составил 1,9 млрд руб., которые ушли из регионального бюджета на оплату процентов в 2020–2023 годах.

Константин Соловьев