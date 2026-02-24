Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Ростовской области ушли в отставку пять судий

Квалификационная коллегия судей Ростовской области прекратила полномочия пяти судей. Заявления об отставке они подали по собственному желанию. Об этом сообщает пресс-служба коллегии.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В отставку ушли судья Таганрогского городского суда Елена Фатыхова, судья Аксайского районного суда Оксана Калашникова и судья Ростовского областного суда Роман Закутний.

Кроме этого, прекращены полномочия мирового судьи судебного участка №2 Ленинского судебного района Ростова-на-Дону Ольги Бурмич и председателя суда, судьи Усть-Донецкого районного суда Андрея Стефанова.

Наталья Белоштейн

