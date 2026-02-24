На Дону количество случаев профзаболеваемости сократилось на 66%

В Ростовской области по итогам 2025 года зарегистрировали 112 случаев профессионального заболевания. В 2024 году подобных случаев было 333 (-66%). Об этом «Ъ-Ростов» сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В ответе на запрос отмечается, что наиболее высокий уровень профзаболеваемости зафиксирован в сфере добычи угля – 100 случаев. Далее следуют производства котлов и их частей – восемь случаев - и летательных аппаратов – еще четыре случая. Эпизоды выявления патологий, которые развиваются из-за неблагоприятных производственных факторов, произошли в Зверево, Красном Сулине и Красносулинском районе, Белой Калитве и Белокалитвенском районе, Таганроге, Гуково, Таганроге и Ростове-на-Дону.

В структуре профзаболеваемости самым частым диагнозом стала пояснично-крестцовая радикулопатия (возникает при сдавливании, повреждении или воспалении корешков спинномозговых нервов в поясничном или крестцовом отделах позвоночника), хроническая обструктивная болезнь легких, вибрационная болезнь (заболевание, развивающееся в результате длительного воздействия локальной или общей вибрации на организм, сопровождающаяся нарушением работы нервной системы, сосудов и опорно-двигательного аппарата), пневмокониоз (группа заболеваний легких, вызванных длительным вдыханием производственной пыли), мышечно-тонический синдром, а также нейросенсорная тугоухость и хронический бронхит.

По словам специалистов Роспотребнадзора, для снижения уровня профессиональной заболеваемости необходимо проведение предварительных и периодических медицинских осмотров, контроль за условиями на рабочих местах, а также обеспечение работников спецуниформой и средствами индивидуальной защиты.

Константин Соловьев