Поиск решений по проекту «Новый Краснодар» продолжается в феврале 2026 года

Власти Краснодарского края продолжают поиск оптимальных решений для реализации проекта «Новый Краснодар». Об этом в феврале 2026 года «Ъ-Кубань» сообщил глава регионального департамента архитектуры и градостроительства Илья Поздняков. Концепцию развития северо-восточной части города утвердили в марте 2025 года.

Губернатор Вениамин Кондратьев ранее заявлял, что строительство микрорайона планируют начать в 2026 году. Территория для застройки находится в муниципальной собственности.

Проект предполагает возведение около 5,5 млн кв. м жилья и 1 млн кв. м торгово-офисных площадей. Планируемая численность жителей составит около 220 тыс. человек.

Инфраструктура микрорайона включает 22 школы на 27,8 тыс. учеников, 39 детских садов на 16 тыс. мест, 9 поликлиник на 750 посещений в смену каждая. Также предусмотрены спортивные и культурные объекты: театры, музей, цирк, технопарк и конгресс-холл. Для транспортной доступности запланированы пересадочные узлы вдоль железных дорог и кольцевая ветка для разгрузки центральных улиц Краснодара.

Изначально проект планировали запустить в 2024 году, однако сроки сдвинулись. В департаменте архитектуры пояснили, что реализацию замедлил рост себестоимости строительства и стоимости кредитов.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что по состоянию на 1 сентября 2025 года концепция планировки района «Новый Краснодар» в северо-восточной части города официально не поступала в администрацию краевой столицы. Также в мэрию не направлялся проект решения высшего исполнительного органа субъекта РФ о комплексном развитии территории

Нурий Бзасежев