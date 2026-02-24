Ростовская область привлечет кадры из ДНР и ЛНР

В Ростовской области намерены привлечь специалистов из Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Планируется, что соглашение о сотрудничестве между службами занятости будет подписано в 2026 году. Об этом сообщили «Ведомости Юг» со ссылкой на начальника управления государственной службы занятости населения Ростовской области Сергея Григоряна.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ

По данным ведомства, в рамках нацпроекта «Кадры», направленного на активное содействие занятости, в Ростовскую область в 2025 году переехали 11 граждан, ранее проживавших в Воронежской, Ленинградской, Вологодской, Волгоградской областях, а также в Приморском крае и других регионах России для трудоустройства на местных предприятиях.

Отмечается, что к концу февраля 2026 года в Ростовской области было зарегистрировано 32 тыс. вакансий. Для сравнения: в августе 2024 года в регионе было 58 тыс. свободных рабочих мест.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что с 1 апреля 2026 года в регионе начнет действовать запрет на прием на работу мигрантов в нескольких сферах деятельности, включая доставку и торговлю продуктами питания.

Наталья Белоштейн