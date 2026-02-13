На Дону введут запрет на прием на работу мигрантов курьерами и продавцами
С 1 апреля 2026 года в Ростовской области начнет действовать запрет на прием на работу мигрантов в нескольких сферах деятельности, включая доставку и торговлю продуктами питания. Соответствующий указ губернатора опубликован на сайте правовой информации.
Фото: Артем Соболев, Коммерсантъ
Нанимать иностранцев на работу не смогут курьерские службы, точки продажи продуктов, напитков и табака, а также компании сухопутного и трубопроводного транспорта и почтовой связи.
Сейчас в регионе для мигрантов действуют запреты на работу в фитнес-клубах и в сфере по обороту драгоценных металлов.
Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что с начала 2025 года правоохранители выдворили с территории региона более 2,5 тыс. иностранных граждан.