Игры вам не игрушки

Завершившаяся 22 февраля зимняя Олимпиада в Милане и Кортина-д’Ампеццо, как и всякая другая Олимпиада, оставила за собой шлейф из примечательных цифр и интересных наблюдений. “Ъ” собрал главные среди них.

Шесть золотых медалей в шести гонках превратили Йоханнеса Клэбо в главного героя Олимпиады

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Зачетные лидеры Две цифры, которыми промаркирована итальянская Олимпиада, точно невозможно пропустить, потому что на медальный зачет обращают внимание все. На его верхушке снова очутилась Норвегия, которая не отдает эту позицию никому уже больше десяти лет. Вернее, сразу после окончания сочинских Олимпийских игр 2014 года первое место вроде бы довольно уверенно занимали их хозяева. Но потом разразился «допинговый кризис», пошли долгие разбирательства с дисквалификациями призеров и лишением их наград, и в конце концов постфактум российская сборная пропустила вперед норвежскую. Следующие три Олимпиады норвежцы выигрывали уже без помощи антидопинговых организаций и на каждой устанавливали какой-нибудь рекорд, подчеркивающий масштабность победы. Точнее, в Италии рекордов сразу два. По общему числу завоеванных медалей — 41 — нынешний вариант норвежской сборной превзошел на две пхёнчханский 2018 года. По числу медалей именно золотых — 18 — на две поднял планку пекинскую четырехлетней давности, заодно явив миру спортсмена с совершенно уникальным олимпийским подвигом. Лыжник Йоханнес Клэбо умудрился выиграть все шесть гонок итальянской программы. Дюжина сдюживших: 12 наиболее успешных спортсменов итальянской Олимпиады Читать далее Строго говоря, норвежское выступление в Италии — не самое доминирующее в истории зимних Олимпиад, если измерять его процентом добытых страной наград и побед от суммарного количества, стоявшего на кону. Примеры исключительного доминирования — это некоторые выступления сборной СССР. Она дебютировала на зимних Олимпийских играх в 1956 году, которые поэтому, видимо, следует считать точкой отсчета их современной истории, и стабильно, за редчайшими исключениями, возглавляла медальный зачет, а в Инсбруке в 1976 году умудрилась завоевать чуть более трети золотых наград от тех, что теоретически можно было получить (у норвежцев сейчас мизерные в сравнении с этой долей 15,5%). Просто программа тогда была крохотной по сравнению с современной. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Плюс увеличивать объем добычи норвежцам помогают обстоятельства. Олимпийская программа постоянно расширяется (в Пекине, скажем, разыгрывалось на семь комплектов наград меньше, чем в Италии), часто — за счет видов и дисциплин, в которых норвежцы сильны, таких как прыжки с трамплина, фристайл. А на этой Олимпиаде в любимых лыжных гонках, принесших им семь золотых наград, выигрывать им было бы гораздо сложнее, если бы в Альпы боевом составе прибыла сборная России. В Пекине она норвежцев била. Но в любом случае впечатление показатели производят колоссальное, учитывая рост олимпийской конкуренции по сравнению с уровнем прошлого века и, главное, тот факт, что население Норвегии — 5,6 млн человек. Это намного меньше, чем у любого из ее преследователей в медальной классификации, в 60 раз меньше, чем у преследователя ближайшего — США. Так что нет ничего странного, что соблазна рассказать о «зимнем норвежском феномене», об устройстве детского спорта в этом государстве, о его доступности мало какое из ведущих изданий избежало. Хотя, наверное, «зимний феномен» — это слегка упрощенная дефиниция. Вообще-то не стоит забывать о том, что у норвежцев восемь медалей, четыре из которых золотые, на летней Олимпиаде 2024 года в Париже; о том, что их сборная во главе с первым снайпером современного футбола Эрлингом Холанном не так уж низко котируется перед летним чемпионатом мира в Северной Америке; и о том, что безусловным шахматным фронтменом эпохи является Магнус Карлсен.

Завоеванное Никитой Филипповым в соревнованиях по дебютировавшему в олимпийской программе ски-альпинизму серебро стало единственной российской наградой в Италии

Фото: Natacha Pisarenko / AP Забавно, но по громкости реакции на выступление олимпийской команды Норвегии не уступили сразу несколько стран. Каждая оценила свою итальянскую кампанию как триумфальную. При этом придраться к обоснованности таких резюме тяжело. Сборная США, например, далековато отпустила в медальном зачете норвежцев, но имела веское формальное основание назвать эту зимнюю Олимпиаду лучшей для себя в истории. Дюжина золотых наград — такого у американцев не было. Прежний рекорд — десять — держался с домашней Олимпиады 2002 года в Солт-Лейк-Сити. Команда — впрочем, как всегда — поразила «универсализмом». Награды американцам достались в 11 видах. Такого охвата нет ни у кого. Вишенка на торте — особенно резонансная победа в финале мужского хоккейного турнира, в котором впервые за 12 лет участвовали игроки из НХЛ,— над канадцами. В принципе, ее одной наверняка хватило бы, чтобы считать, что в Италии соревновались не зря. Что известно о следующей зимней Олимпиаде Читать далее У хозяев Олимпиады — два «личных» рекорда. 30 медалей в общей сложности, десять золотых. В Лиллехаммере в 1994 году было соответственно 20 и 7. С тех пор показатели превзойти не удавалось. При этом и такое эффективное использование фактора «своих площадок» и «своих трасс» не помогло вклиниться в тройку медального зачета. По «фотофинишу» — благодаря тому, что взяла на серебро больше,— в нее вклинилась сборная Нидерландов, хотя все до единой ее награды родом из двух смежных видов, конькобежного спорта и шорт-трека. Урожайнее Олимпиады, чем прошедшая, не было и у французов, которые едва не просочились в пятерку: за нее все-таки зацепились могучие немцы. Причем беспрецедентный урожай обеспечил, по сути, один вид. В Италии французской территорией был считающийся сверхконкурентным биатлон — шесть золотых наград, еще семь достоинством пониже. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Великобританию в медальной классификации надо поискать — она в ней на 15-й позиции. Но и там восприняли Олимпиаду как прорыв. А все просто. С зимними видами у британцев всегда было туго. На Олимпиадах больше одной высшей награды не завоевывали. А тут — сразу три. И есть первое золото не на льду — ледовые жанры вроде скелетона и фигурного катания британцы как раз освоили более или менее, а на снегу спасибо командным состязаниям в сноуборд-кроссе и Шарлотте Бэнкс с Хью Найтингейлом. Наконец, повод в красках рассказать о зимней Олимпиаде появился у страны, которая к этому событию раньше была равнодушна. А все дело в мужском гигантском слаломе и победе Лукаса Пиньейру Бротена, после которой Международный олимпийский комитет с удовольствием отчитался о «расширении географии». Золотых медалей у спортсменов из Южной Америки никогда не было. Расширение, правда, сомнительное. Горнолыжник Бротен — сменивший спортивное гражданство норвежец, по-прежнему оттачивающий прохождение поворотов, естественно, не на склонах Корковаду, а в Европе.

Олимпийские чудеса

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС Документально, цифрами подтвердить тезис, понятно, невозможно, но, кажется, это коллективное ощущение: сенсаций, разных аномальных результатов хватает на любой Олимпиаде, однако на этой их было чересчур много. Список крушений безусловных фаворитов, по крайней мере, будет подлиннее, чем список Йоханнеса Клэбо. Преобладают в нем отчего-то, кстати, американцы. В фигурном катании — Мэдисон Чок с Эваном Бейтсом и Илья Малинин, в сноуборде — Хлоя Ким. И горнолыжница Микаэла Шиффрин рассчитывала больше, чем на одно выигранное «на флажке» золото. Но в списке есть и женская шведская лыжная эстафета, и чешская сноубордистка Эстер Ледецка, и великий немецкий бобслейный пилот Франческо Фридрих, на двух предыдущих Олимпиадах никому не проигрывавший, а тут оставшийся с двумя серебряными наградами. Соответственно, и с нежданными взлетами тех, от кого геройств — по крайней мере, настолько выдающихся — не ждали, дефицита не наблюдалась. В отличие от развалившегося в произвольной программе Ильи Малинина, озарение в ней пережил казахстанец Михаил Шайдоров. Чок с Бейтсом проиграли сформированному меньше года назад, но наплевавшему на танцевальные традиции французскому дуэту Лоранс Фурнье-Бодри и Гийома Сизерона. Железную фаворитку Ким обошла собравшаяся на заключительную попытку 17-летняя кореянка Чхве Га Он, Франческо Фридриха — прежде смотревший на него снизу вверх соотечественник Йоханнес Лохнер. Любая Олимпиада — это, помимо всего прочего, время чудес, которые в Италии миниатюрную, из 13 человек, российскую сборную обошли стороной. Выше головы прыгнул только ски-альпинист Никита Филиппов. Фигуристке Аделии Петросян за мерцавшую перед ней награду не позволили побороться собственные ошибки, фигуристу Петру Гуменнику — удивительно строгие судьи, лыжнику Савелию Коростелеву — недостаток опыта, остальным — недостаток класса. Целая группа тех, у кого с классом и опытом все в порядке, нейтрального статуса и права выступить на Олимпиаде не дождалась. Без нее итог получился идентичен парижскому 2024 года — кроме серебра Филиппова, никаких трофеев. Нейтральный, как статус, итог. Не пустота хотя бы, что по меркам актуального положения отечественного спорта, которому из чудес острее всего необходима полная отмена изоляционных санкций, не так уж плохо.

Россия на Играх-2026 Горнолыжный спорт Юлия Плешкова Скоростной спуск — 22-е место. Супергигант — 19-е место. Семен Ефимов Слалом — не финишировал. Лыжные гонки Дарья Непряева Скиатлон (20 км) — 17-е место. Спринт (1,5 км) — 36-е место (не прошла квалификацию). Гонка с раздельным стартом (10 км) — 21-е место. Марафон (50 км) — дисквалифицирована. Савелий Коростелев Скиатлон (20 км) — 4-е место. Спринт (1,5 км) — 35-е место (не прошел квалификацию). Гонка с раздельным стартом (10 км) — 15-е место. Марафон (50 км) — 5-е место. Конькобежный спорт Ксения Коржова 3000 м — 12-е место Анастасия Семенова Масс-старт — не прошла в финал. Санный спорт Павел Репилов Одиночки — 14-е место. Дарья Олесик Одиночки — 13-е место. Ски-альпинизм Никита Филиппов Спринт — 2-е место. Фигурное катание Аделия Петросян — 6-е место

— 6-е место Петр Гуменник — 6-е место. Шорт-трек Алена Крылова 500 м — не прошла квалификацию. 1000 м — 9-е место. Иван Посашков 1000 м — дисквалифицирован в квалификации. 1500 м — не прошел четвертьфинальную стадию.

Алексей Доспехов, Роман Левищев