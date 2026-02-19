Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Пионер-герой России

Серебро Никиты Филиппова стало первой отечественной наградой итальянской Олимпиады

Никита Филиппов, молодой камчатский спортсмен, который когда-то увлекся очень сложным и не имевшим вроде бы по-настоящему серьезных, глобальных перспектив видом спорта, в четверг, 19 февраля, вбежал и скатился в историю. Как один из первых олимпийских призеров в ски-альпинизме. А еще как первый медалист маленькой сборной России на нынешней Олимпиаде. Филиппов завоевал серебро в спринтерской гонке, финишировав в компании двух титанов своего жанра: одного — испанца Ориоля Кардону — пропустил вперед, но второго-то — француза Тибо Ансельме — смог опередить.

Серебро ски-альпиниста Никиты Филиппова стало первой медалью сборной России на Олимпийских играх в Милане и Кортина-д’Ампеццо

Серебро ски-альпиниста Никиты Филиппова стало первой медалью сборной России на Олимпийских играх в Милане и Кортина-д’Ампеццо

Фото: Rebecca Blackwell / AP

Серебро ски-альпиниста Никиты Филиппова стало первой медалью сборной России на Олимпийских играх в Милане и Кортина-д’Ампеццо

Фото: Rebecca Blackwell / AP

Конкурс на самое бурное празднование медали, которой у крохотной, из 13 человек, сборной России на итальянской Олимпиаде еще не было, Никита Филиппов у тех конкурентов, кто взял ее вместе с ним, точно выиграл. Постояв молча, словно проверяя, правильно ли понял, что у него серебро и его никак не отнять, рухнул спиной на альпийский снег. А он в этот день в Бормио валил, не переставая, увесистыми хлопьями. Потом встал, бил себя кулаком в грудь, кричал что-то торжественное, почти дикое… Облик бородатого героя из легенд был ему к лицу и соответствовал облику вида, в котором подвиг совершен.

Ски-альпинизм (скимо, как, чтобы не свернуть язык, обычно сокращают английское официальное название ski mountaineering спортсмены) ведь представляют, обязательно отсылая к суровому прошлому, к разным эпохам: наскальным рисункам в алтайских пещерах, именам великих викингов, военным патрулям в тех же Альпах…

Это же всегда, с доисторических времен, было так естественно — в заснеженных горах передвигаться на лыжах, снимая их, чтобы вскарабкаться по камням наверх, снова надевая, чтобы скатиться вниз, к равнине.

В спортивном скимо вместо камней — аккуратная лесенка, вместо тюленьих шкур, которые не дают лыжам скользить вниз,— подложки-камусы из синтетики, склон для спуска размечен флажками из сноуборда, а бугор заменен на искусственный трамплинчик. Вся экипировка — современная, примерно как у «смежников» из горных лыж. Но суть-то та же, идет из глубины веков, от первобытных охотников, от средневековых воинов и воинов времен поближе к нашим. Спорт для быстрых, ловких, крепким духом и телом, о котором, правда, как о чем-то, что может приносить именно всемирную славу, никто из состязавшихся в четверг долго не грезил.

В олимпийскую программу ски-альпинизм (пока только спринт, хотя существуют и дисциплины позабористее) включили в 2021 году. А до этого он был уделом плевавших на такую славу преданных энтузиастов, которые отчего-то предпочли его иным видам. Как парень из Петропавловска-Камчатского Никита Филиппов несколько лет назад предпочел экзотику без очевидных шикарных перспектив традиционному биатлону, в котором у него тоже неплохо получалось. Но все они, как выяснилось, сделали правильный выбор. Ну, если не все, то по крайней мере те, кому довелось попасть в Бормио на подиум, выдержав три подряд рубки — в предварительных забегах, полуфинале и финале.

Финальная была, конечно, острее, интереснее, чем все предыдущие, вместе взятые. У любого, кто переживал за Филиппова и решил прикинуть расклад, в голове должны были мелькать тревожные мысли. Ну да, у Филиппова в январе две бронзы на этапах Кубка мира. Но как справиться с парой титанов, все время опережавших Филиппова?! Про француза Тибо Ансельме в его родной Савойе говорят, что он родился ски-альпинистом — настолько увлечен им. А каталонец Ориоль Кардона — любимый ученик Килиана Жорнета, который в скимо кто-то вроде гуру. Когда-то во многом благодаря его достижениям, заработанной им популярности к ски-альпинизму стали относиться как претенденту на включение в Олимпиады. Оба — гораздо старше, гораздо опытнее 23-летнего Филиппова. Оба увешаны всякими титулами с ног до головы: победители мировых первенств, Кубков мира… А есть же в шестерке финалистов, наряду с опасным соотечественником Кардоны Отом Феррером, два швейцарца — Йон Кистлер и Арно Льета. И как же они в Бормио резвы! Кистлер обскакал Филиппова в предварительном забеге, Льета — в полуфинале. И у женщин только что золото досталось швейцарке — Марианне Фаттон. Верный признак, что вся сборная готова отлично. В общем, расклад-то, выходит, сложнейший. И финал, это коротенькое, длительностью в три минуты, но полное всяких происшествий представление, был сложнейшим.

На лыжном подъеме швейцарцы и вправду показали себя молодцами. А Никита Филиппов, двигаясь по краешку, никак не мог вклиниться в тройку.

И лабиринт ромбиков ситуацию ничуть не улучшил. Но ски-альпинизм — это сочетание разных качеств и умений. Плюс хладнокровие, необходимое, например, на «перестежке», в «транзитной» зоне перед следующим испытанием. С хладнокровием у Филиппова все было в полном порядке — в отличие от швейцарцев и Тибо Ансельме с его-то послужным списком. На лестнице, с закрепленными за спиной к рюкзачку, обязательному элементу экипировки, лыжами, он уже устроился за Кардоной. А Льета, бежавший по соседству, захлебнувшись собственным темпом, спотыкался. Споткнулся, впрочем, и Филиппов, но по сравнению со швейцарским срывом это был не срыв, а так, маленькая запинка.

«Транзит» на верхушке, где надо, не мешкая, сорвать камусы, тоже удался как надо. И взгляд фиксировал картинку, которая три минуты назад казалась почти невероятной. Ориоль Кардона, разумеется, мчит вниз по извилистому склону впереди всех. Мчит к победе как бы вдвойне исторической. У Испании вдоволь спортивных успехов. Но вот на зимних Олимпиадах золото им не доставалось более полувека — аж с 1972 года. Тогда в Саппоро его в горнолыжном слаломе завоевал Франсиско Фернандес Очоа.

Но за ним-то — отнюдь не все-таки взявший себя в руки Тибо Ансельме. Ансельме, матерый, познавший все тонкости скимо, лишь третий. А за испанцем по-прежнему Никита Филиппов. И его отрыв от француза такой, что можно и не мечтать отыграть,— и профессиональный слаломист не справится.

А дальше были сладкие минуты для осмысления, смакования этого успеха, благодаря которому Никита Филиппов пополнил не такой уж длинный список российских спортсменов, которые сумели отличиться в дебютных для своих видов или специфических, требующих чересчур особенных навыков дисциплин в рамках привычного вида олимпийских соревнованиях (см. справку). Выход к прессе и слова благодарности — матери, отцу-тренеру «за то, что привел в ски-альпинизм, привил любовь к горам», команде работающих с ним специалистов — Ашоту Малхасяну, Андрею Федорову, Владиславу Андрееву. А еще — спасибо «ножкам, которые потерпели и сделали это»: «Было больно, но оно того стоило».

Отечественные олимпийские первопроходцы

Филиппов говорил о том, что ему жаль, что пришлось брать это серебро в нейтральном статусе, в то время как остальные носят экипировку национальных цветов. Но выражал надежду, уверенность, что в будущем-то году нейтрального статуса уже не будет, а все будет «как раньше». Было видно, как ему хочется этого «как раньше» даже в такие мгновения, когда все, что за пределами стадиона, вроде бы обязано раствориться, испариться в котле торжества.

Ски-альпинизм

К тому моменту уже опубликовали поздравление призеру от министра спорта РФ Михаила Дегтярева. И в нем была описана вся эта финальная драка: «Несмотря на первоначальное отставание от лидеров гонки, он круто прибавил в середине дистанции». Министр-то явно внимательно наблюдал за ней. И победный — «серебряный», если уж подходить к нюансам совсем строго — пост Филиппова он тоже не упустил, с удовольствием повторив «правильные слова»: «Мужик сказал — мужик сделал!» А вскоре стало известно, что проделавшему трудный путь от энтузиаста-«маргинала» до олимпийского пионера и героя ски-альпинисту присвоят звание заслуженного мастера спорта страны. В его, Никиты Филиппова, жизни точно как раньше не будет.

Алексей Доспехов

Выступление Никиты Филиппова на Олимпиаде

Никита Филиппов прошел дистанцию за 2 минуты 35,5 секунды

Фото: Christian Hartmann / Reuters

Спортсмен на церемонии награждения

Фото: Christian Hartmann / Reuters

В январе ски-альпинист (в центре) дважды взял бронзовые награды на этапах Кубка мира. На чемпионате мира 2025 года он занял седьмое место в спринтерской гонке

Фото: Pavel Bednyakov / AP

Во время заезда в лыжном центре «Стельвио»

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Первое место на Олимпиаде занял испанец Ориоль Кардона, опередивший Никиту Филиппова на 1,5 секунды. Бронзовым призером стал француз Тибо Ансельме, отставший от лидера на 2,3 секунды

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что спортсмену будет присвоено звание заслуженного мастера спорта России

Фото: Christian Hartmann / Reuters

Ски-альпинизм впервые вошел в программу Олимпийских игр

Фото: Christian Petersen / Getty Images

