Не дала себе спуску

Самая титулованная горнолыжница в истории, обладательница 108 побед на этапах Кубка мира Микаэла Шиффрин все-таки завоевала на Играх в Милане и Кортина-Д’Ампеццо золотую медаль. Турнир для американки сложился очень трудно. Дважды по его ходу она проваливалась. Но в последний день, когда проходили закрывавшие горнолыжную программу женские соревнования по слалому, она сумела собраться и победить с разгромным перевесом. Ближайшей конкурентке теперь уже трехкратная олимпийская чемпионка «привезла» полторы секунды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Микаэла Шиффрин

Фото: Andy Wong / AP Микаэла Шиффрин

Фото: Andy Wong / AP

Микаэла Шиффрин, закончив свой чемпионский заезд и бросив взгляд на табло, где значилось, что она первая, не стала, как обычно случается, вскидывать победно руки, посылать воздушные поцелуи в камеру, рыдать, складывать пальцы рук в набившем оскомину жесте, изображающем сердечко (все это было, но потом). Она просто присела и, по инерции медленно катясь на лыжах, схватилась за голову. Вне контекста такое поведение вполне можно бы расценить как проявление крайней степени разочарования. В реальности это был сброс чудовищного давления, под которым Шиффрин находилась на Олимпиаде.

При желании тут можно найти все признаки классической киношной истории про психотерапевта, допрашивающего пациента и в итоге приходящего к банальному выводу о том, что во всех его бедах виноваты родители, уж слишком давившие на него в детстве. Как бы избито это ни звучало, а к истории с Шиффрин такая аналогия вполне применима. Шутка ли — спортсменка, блондинка (в хорошем смысле) в самом расцвете сил (в марте ей исполнится только 31 год), как водится, умница, красавица и, наверное, даже отличница, всегда радовавшая маму, папу, соседей, целую, в конце концов, более чем трехсотмиллионную нацию, в момент, когда от нее ждут новых свершений, вдруг ломается.

А Шиффрин именно что ломалась. В Италии она, будучи не просто медальной надеждой сборной США, а чем-то вроде банковской гарантии того, что благодаря ей американцы в женских горнолыжных дисциплинах пару, а скорее тройку, топовых наград непременно заберут, сначала осеклась в комбинации. Ее напарница по команде Бризи Джонсон свою часть, скоростной спуск, отработала лучше всех, а вот Шиффрин в слаломе, своей коронке (она единственная спортсменка в истории, кому удалось победить в одной этой дисциплине на четырех чемпионатах мира подряд — 2013, 2015, 2017, 2019 годов), оказалась только 15-й. Итог — четвертое место в итоговом протоколе.

Потом был провал в гигантском слаломе. Это вообще была сплошная боль. В первой попытке Шиффрин была только 7-й с отставанием в секунду от лидера, во второй — 13-й. Итог — 11-е место.

Тут уже вырисовалась перспектива повторить трагедию четырехлетней давности. В Пекине-2022 Шиффрин, и тогда считавшаяся лучшей из лучших, осталась вообще без наград. Вторая осечка дала бы повод заявить что-то из серии «Акела промахнулся!». Второй провал подряд мог бы просто налепить на спортсменку ярлык неудачницы. В мире наживы и чистогана ничего хуже нет.

Удивительно, но Микаэла Шиффрин, несмотря на все трудности, на публике сохраняла оптимизм. Ее слова о том, как она рада «быть тут в числе самых быстрых женщин», о том, что на ошибках учатся, о том, что она гордится собой, многих просто раздражали. Но она не изменила себе и перед соревнованиями по слалому, вновь выдав дежурный набор оптимистично-приторных заявлений. Но только в этот раз все ее слова были подкреплены делами.

Почти все вопросы Микаэла Шиффрин сняла уже после первой попытки. От ближайшей преследовательницы — немки Лены Дюрр — она оторвалась на 0,8 секунды. Остальные отстали на секунду и более. Это была мощная, но все же не сокрушительная заявка на победу. Тут стоит вспомнить, что в похожей ситуации норвежец Атле Ли Макграт в понедельник просто завалил финальную попытку и остался вообще без награды. Шиффрин, правда, немного повезло. Решающую попытку завалила как раз Дюрр, и американке оставалось просто, по сути, не упасть. Но что интересно, когда Шиффрин начала спуск, она вовсе не осторожничала, а гнала в полную силу и прошла дистанцию почти идеально. У Шиффрин во втором спуске — второе время и преимущество в полторы секунды по сумме двух попыток над занявшей второе место швейцаркой Камиллой Раст. Третьей стала шведка Анна Свенн-Ларссон (Швеция).

Таким образом, Микаэла Шиффрин стала уже трехкратной олимпийской чемпионкой, добавив итальянскую награду к тем, что она завоевала в Сочи-2014 (слалом) и Пхёнчхане-2018 (гигантский слалом).

Александр Петров