Верховный суд США отменил тарифы Трампа: что это значит и каковы последствия

20 февраля Верховный суд США признал незаконными действия Дональда Трампа при введении импортных пошлин под предлогом борьбы с торговым дефицитом и наркотрафиком. Американский лидер тут же ввел новую 10-процентную импортную пошлину на товары всех стран, а на следующий день повысил ее ставку до 15%. Что именно отменил Верховный суд и последствия этого решения — в подборке «Ъ».

Президент США Дональд Трамп

Фото: Aaron Schwartz / Reuters Президент США Дональд Трамп

Фото: Aaron Schwartz / Reuters

Какие тарифы Трампа отменил Верховный суд США 20 февраля Верховный суд США признал необоснованным использование президентом Дональдом Трампом Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA) 1977 года для введения глобальных тарифов.

К «чрезвычайным» тарифам относятся те, что были введены господином Трампом в отношении Китая, Канады и Мексики (за то, что те не борются с поставками наркотиков в США), а также всех торговых партнеров, с которыми у Штатов наблюдался отрицательный торговый баланс.

Президент ввел дополнительные 25-процентные пошлины на товары из Канады и Мексики, а также 10-процентные — на импорт из Китая. Позднее ставки пошлин неоднократно менялись или отменялись вовсе после заключения торговых сделок.

Решение Верховного суда не распространяется на базовые ставки импортных пошлин, а также на секторальные пошлины — на сталь, алюминий и полупроводники.

Реакция Дональда Трампа на решение Верховного суда Дональд Трамп назвал решение Верховного суда об отмене «чрезвычайных» тарифов «антиамериканским» и «позорным».

Отвечая на вопросы репортеров в Белом доме, господин Трамп иронично заметил: по логике Верховного суда, у него, как президента, есть право «уничтожать другие государства, но нет права ввести налог — безумие какое-то!».

Почти сразу после объявления решения Верховного суда Дональд Трамп анонсировал введение новых 10-процентных пошлин «для всех стран». На этот раз президент воспользовался статьей 122 Закона о торговле. Она дает президенту право вводить временные меры на срок до 150 дней, после чего они требуют одобрения Конгресса.

21 февраля президент США повысил глобальные пошлины с 10% до 15%.

Реакция мировых лидеров на новые тарифы Трампа Европарламент провел экстренное заседание комитета по торговле из-за действий американского президента. На нем было принято решение приостановить ратификацию торгового соглашения Евросоюза с США, сообщило агентство Reuters со ссылкой на собственные источники.

Еврокомиссия в свою очередь ранее заявила, что не намерена выходить из торговой сделки с США по пошлинам в 15% для всех стран блока, однако ждет разъяснений от американского президента.

Министерство торговли Китая пообещало провести «всестороннюю оценку» решения Верховного суда США. В ведомстве заявили, что Пекин призывает Вашингтон немедленно отменить тарифные меры, поскольку они нарушают как международные правила торговли, так и внутреннее законодательство самих США.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев считает, что повышение импортных пошлин США сильнее всего ударит по Великобритании и Евросоюзу.

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва призвал Дональда Трампа относиться ко всем государствам одинаково.

Канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил, что отправится в Вашингтон для переговоров по новым глобальным тарифам президента США Дональда Трампа. Господин Мерц отметил, что перед своим визитом в США он встретится с европейскими союзниками.

Индия отложила визит торговой делегации в Вашингтон для обсуждения торговой сделки с США после того как Верховный суд США отменил «чрезвычайные» пошлины Дональда Трампа. Об этом со ссылкой на источник в министерстве торговли Индии сообщило агентство Reuters.

Кирилл Сарханянц