Китай прокомментировал решение Верховного суда США об отмене пошлин Трампа

Власти Китая проводят «всестороннюю оценку» решения Верховного суда США, который несколько дней назад признал пошлины президента Дональда Трампа незаконными. Об этом заявили в Министерстве коммерции КНР.

В ведомстве заявили, что Пекин призывает Вашингтон немедленно отменить тарифные меры, поскольку они нарушают как международные правила торговли, так и внутреннее законодательство самих США. Там добавили, что пошлины не отвечают интересам ни одной из сторон, и отметили, что что «в торговых войнах победителей нет».

«Мы также обратили внимание на то, что США готовятся использовать альтернативные механизмы, включая торговые расследования, с целью сохранения повышенных пошлин. Китай будет внимательно следить за развитием ситуации и решительно защищать свои интересы»,— заявили в министерстве (цитата по сайту ведомства).

Верховный суд США 20 февраля признал, что Дональд Трамп не имел право вводить пошлины на импорт из других стран. Решение вынесено по иску предприятий, которые понесли убытки от тарифов, и 12 штатов США, большинство из которых управляются демократами.

Президент назвал решение суда позором. Он пообещал использовать запасной план, а позже повысил введенные ранее импортные пошлины на товары из всех стран мира с 10% до 15%.