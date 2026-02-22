Президент Бразилии призвал Трампа относиться ко всем государствам одинаково

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва призвал своего американского коллегу Дональда Трампа относиться ко всем государствам одинаково.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Луис Инасиу Лула да Силва

Фото: Алекс Сочацки, Коммерсантъ Луис Инасиу Лула да Силва

Фото: Алекс Сочацки, Коммерсантъ

«Я хочу сказать президенту США Дональду Трампу, что мы не хотим новой холодной войны. Мы не хотим вмешательства в дела других стран», — сказал господин Лула да Силва журналистам в Нью-Дели (цитата по AFP).

Заявление прозвучало вслед за решением господина Трампа ввести дополнительную 10-процентную пошлину на импорт из всех стран мира. Позднее президент США сообщил о повышении ставки до 15%.

Меры приняты несмотря на решение Верховного суда США, который признал, что использование президентом закона 1977 года для введения тарифов выходит за пределы его полномочий. Документ применяется при чрезвычайных ситуациях национального масштаба.