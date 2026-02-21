Мерц представит общеевропейскую позицию по тарифам на переговорах в Вашингтоне

Канцлер Германии Фридрих Мерц отправится в Вашингтон для переговоров по новым глобальным тарифам президента США Дональда Трампа. Господин Мерц отметил, что перед своим визитом в США он встретится с европейскими союзниками.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Канцлер Германии Фридрих Мерц

Фото: Thilo Schmuelgen / Reuters Канцлер Германии Фридрих Мерц

Фото: Thilo Schmuelgen / Reuters

«У нас будет очень четкая европейская позиция по этому вопросу, потому что таможенная политика — это дело Европейского союза, а не отдельных государств-членов»,— сказал канцлер ФРГ (цитата по AFP). Он отметил, что представит общеевропейскую позицию по тарифу в Вашингтоне «чуть больше чем через неделю».

При этом господин Мерц отметил, что в решении Верховного суда США по ранее введенным тарифам господина Трампа для него есть «обнадеживающий элемент»: «разделение властей в США, похоже, все еще работает». Фридрих Мерц также выразил надежду, что благодаря этому тарифная нагрузка на экономику Германии снизится.

20 февраля Верховный суд США признал, что использование президентом закона 1977 года для введения пошлин вышло за рамки его полномочий. Закон применяется при чрезвычайных ситуациях национального масштаба. В ответ Дональд Трамп ввел дополнительные пошлины в размере 10% «для всех стран». Позднее он объявил, что повышает этот тариф до 15%.