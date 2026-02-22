ЕК заявила о намерении ЕС сохранить соглашение с США по тарифам 15%

Евросоюз не намерен выходить из соглашения с США по пошлинам в 15% для всех стран блока. Однако в ЕС ждут разъяснений от администрации американского президента Дональда Трампа по его дальнейшей торговой политике. Об этом сообщила Еврокомиссия после решения Верховного суда США, который счел незаконными пошлины администрации США, введенные против большинства стран мира.

«Сделка есть сделка. Будучи крупнейшим торговым партнером Соединенных Штатов, ЕС ожидает, что США будут соблюдать свои обязательства, изложенные в Совместном заявлении (от июля 2025 года, тогда ЕС согласился в одностороннем режиме платить США торговые пошлины в размере 15%.— “Ъ”), — так же, как и ЕС придерживается своих обязательств»,— отмечается в опубликованном пресс-релизе ЕК.

В пресс-релизе указывается, что решение Верховного суда США противоречит «честным, сбалансированным и взаимовыгодным трансатлантическим отношениям». При этом в ЕК выразили недовольство планами Дональда Трампа повысить глобальные пошлины с 10% до 15%. В заявлении отмечается, что непредсказуемые изменения тарифов «обретают разрушительную силу, подрывая доверие и стабильность рынков».

20 февраля Верховный суд США признал, что использование президентом закона 1977 года для введения пошлин вышло за рамки его полномочий. Закон применяется при чрезвычайных ситуациях национального масштаба. В ответ Дональд Трамп ввел дополнительные пошлины на импорт в США в размере 10% «для всех стран». Позднее он объявил о повышении тарифа до 15%.