Politico: Украина попросила ЕК помочь с поставками нефти в Венгрию и Словакию

Украина готова помочь в восстановлении поставок нефти в Словакию и Венгрию по альтернативным маршрутам. Отдельно страна предложила Еврокомиссии поставлять воду в эти страны через собственную транспортную систему или через порты Черного моря, сообщает Politico со ссылкой на письмо. В нем выражена «постоянная готовность» поставлять нефть в страны в рамках правового поля и содержится призыв к ЕК оказать помощь в логистике.

Словакия грозила с 23 февраля приостановить поставки электроэнергии на Украину, если Киев не возобновит транзит нефти по трубопроводу «Дружба». Об аналогичной угрозе говорили в Венгрии. Республика уверена в готовности нефтепровода к работе. Венгерские власти также пообещали заблокировать новые санкции Евросоюза против России. Венгрия и Словакия существенно зависят от российских поставок прежде всего из-за географии и инфраструктуры: обе страны не имеют выхода к морю, а их НПЗ, построенные в советский период, ориентированы на переработку нефти марки Urals.

