Венгрия и Словакия взялись за рубильник

Энергетическое противостояние Венгрии и Словакии с Украиной перешло в острую фазу — Будапешт и Братислава объявили о приостановке экспорта дизеля Киеву и допустили последующее ограничение поставок электроэнергии. Эти меры стали ответом на отказ Украины возобновить транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба», поврежденному 27 января. В Будапеште и Братиславе, однако, уверены: ремонт завершился еще в начале февраля, и затягивание носит политический характер. Потенциальное ограничение поставок электроэнергии станет для Украины значительно чувствительнее, чем прекращение поставок дизеля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: David W Cerny / Reuters Фото: David W Cerny / Reuters

О готовности перекрыть поставки электроэнергии и газа Украине, если транзит нефти не возобновится, в Будапеште заявили 19 февраля. «Мы рассматриваем возможность прекращения поставок электроэнергии и газа на Украину. Если украинские власти продолжат блокировать прокачку по нефтепроводу "Дружба" под ложными предлогами, будут приняты и другие меры»,— заявил глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш. При этом в Будапеште отдельно подчеркнули координацию действий с Братиславой — днем ранее аналогичное заявление сделал премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

Спор связан с прекращением транзита российской нефти по нефтепроводу «Дружба», поврежденному в ходе боевых действий 27 января. Киев возложил ответственность за повреждение на Россию. С тех пор прокачка не возобновлялась.

Венгерские и словацкие нефтегазовые компании утверждают, что повреждения были устранены в первых числах февраля,— на это, по их словам, указывают технические замеры давления.

Украинская сторона заявляет, что пострадали также насосные станции и системы электроснабжения, а их восстановление требует времени и оборудования. В Будапеште и Братиславе эту версию считают политически мотивированной.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее выступал против закупок российской нефти европейскими странами и призывал ЕС запретить импорт для Венгрии и Словакии. На этом фоне премьер Венгрии Виктор Орбан назвал Украину врагом.

И Будапешт, и Братислава существенно зависят от российских поставок прежде всего из-за географии и инфраструктуры.

Венгрия и Словакия не имеют выхода к морю, а их НПЗ, построенные в советский период, ориентированы на переработку нефти марки Urals.

Переход на альтернативные сорта требует крупных инвестиций и закупки более дорогого сырья. Реальной альтернативой остаются поставки через Хорватию по нефтепроводу «Адрия», однако ранее Будапешт критиковал тарифы на транзит. Тем не менее обе страны обратились к Загребу с просьбой временно обеспечить поставки нефти до возобновления работы «Дружбы». Там согласились.

«Хорватия не допустит перебоев поставок топлива в Центральную Европу. Мы готовы помочь в рамках законодательства ЕС»,— заявил министр экономики Анте Шушняр.

18 февраля венгерская MOL заключила первые контракты на поставки нефти морским путем через Хорватию, поставки ожидаются в середине марта. Для их реализации требуется разрешение Еврокомиссии. Словацкая Slovnaft также заказала семь танкеров нефти, не раскрывая происхождение сырья.

Сейчас у Венгрии и Словакии есть примерно 90-дневный запас нефти. По этой причине Еврокомиссия пока не считает ситуацию чрезвычайной.

Тем не менее 18 февраля Словакия объявила режим ЧС в нефтяной отрасли. Ранее обе страны просили Брюссель обратиться к Киеву с требованием восстановить транзит. Заседание экспертной группы ЕК назначено лишь на 26 февраля — почти через месяц после остановки прокачки.

В Братиславе рассчитывают на возобновление поставок 21 февраля, в Будапеште сроки не называют.

Несколькими днями ранее обе страны уже остановили поставки дизеля Украине. Ранее на Венгрию и Словакию приходилось до 20% украинского импорта топлива, однако в 2026 году эта доля снизилась благодаря поставкам из Польши и стран Балтии. Поэтому прекращение дизельного экспорта не станет для Украины критическим, но способно повысить цены.

Иначе обстоит ситуация с электроэнергией. Энергосистема Украины остается уязвимой после ударов по инфраструктуре, а быстро нарастить собственную генерацию страна не может. На Венгрию и Словакию приходится около 62% украинского импорта электроэнергии (более 40% — на Венгрию). Быстрая замена этих объемов затруднена как логистически, так и юридически: даже при переориентации на Польшу или Румынию полностью компенсировать потери не удастся.

Формально страны не могут полностью остановить экспорт, однако способны резко его ограничить под техническими или регуляторными предлогами. В таком случае Украине грозят продолжительные веерные отключения электроэнергии.

Вероника Вишнякова